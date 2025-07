Endrick bất mãn, sẵn sàng chia tay Real Madrid

Ngôi sao trẻ người Brazil tỏ ra không hài lòng khi mùa giải trước anh gần như không có vai trò chủ chốt, và giờ đây sự xuất hiện của tài năng trẻ Gonzalo Garcia càng khiến Endrick lo lắng về tương lai tại Bernabeu.

Giám đốc Điều hành Jose Angel Sanchez trực tiếp có mặt tại trung tâm huấn luyện của đội để trao đổi với Endrick. Phía Real Madrid cũng cử cả Juni Calafat - "kiến trúc sư" của những thương vụ bom tấn, đến gặp tiền đạo trẻ để trấn an tinh thần.

Ban lãnh đạo "Los Blancos" vẫn đặt niềm tin lớn vào tài năng của Endrick, một cầu thủ trẻ đầy triển vọng mới chỉ 18 tuổi và còn nhiều tiềm năng phát triển. Dù không muốn bán đứt, Real Madrid cũng không loại trừ khả năng để anh ra đi theo dạng cho mượn, miễn là CLB mới đảm bảo cho Endrick được ra sân thường xuyên.

Theo Fichajes, những gì Endrick thể hiện trong các buổi tập tại Valdebebas vẫn chưa đủ để thuyết phục Xabi Alonso. Quyết định này khiến tài năng người Brazil rơi vào tình thế nhạy cảm, đặc biệt trong bối cảnh anh cần thời gian thi đấu để duy trì vị thế tại tuyển quốc gia Brazil trước thềm World Cup 2026.

Hàng công Real Madrid quá chật chội với sự hiện diện của Vinicius Jr, Rodrygo Goes, Kylian Mbappe, Jude Bellingham và sao trẻ đang lên Gonzalo Garcia, khiến việc cạnh tranh vị trí trở nên khắc nghiệt. Trong hoàn cảnh đó, Alonso buộc phải ưu tiên những cầu thủ sẵn sàng hơn về mặt chiến thuật cũng như thể lực.

Tương lai của viên ngọc Brazil đang treo lơ lửng, và những quyết định trong thời gian tới sẽ mang tính bước ngoặt với sự nghiệp của Endrick tại Santiago Bernabeu.

