Emiliano Martinez bị trừng phạt

HLV Unai Emery xác nhận thủ môn Emiliano Martinez đã mất vai trò đội phó tại Aston Villa.

Martinez giảm vị thế tại Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Ở trận thắng 2-0 trước Maccabi Tel Aviv tại Europa League rạng sáng 7/11, đội trưởng John McGinn không có tên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, thay vì Martinez - người thường xuyên đeo băng đội trưởng khi McGinn vắng mặt - Emery lại trao trọng trách này cho trung vệ Ezri Konsa. Quyết định này ngay lập tức gây chú ý và làm dấy lên nhiều đồn đoán về vị thế hiện tại của Martinez trong phòng thay đồ Aston Villa.

Phát biểu sau trận, HLV Emery xác nhận: “Đội trưởng của chúng tôi là John McGinn. Trước đây, Emi Martinez là đội phó. Nhưng sau khi nói chuyện với cậu ấy, tôi quyết định thay đổi. Giờ đây, Konsa là người tiếp theo trong danh sách".

Nhiều nguồn tin cho rằng việc Martinez bị tước băng đội phó có thể liên quan đến thương vụ chuyển nhượng thất bại sang MU hồi mùa hè. Thủ thành người Argentina được cho là rất muốn chuyển đến Old Trafford và thậm chí đã liên hệ với đồng hương Lisandro Martinez để thúc đẩy thương vụ.

Hai CLB được cho là đàm phán đến tận những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, nhưng thương vụ cuối cùng đổ bể, khiến Martinez bật khóc trong trận đấu tưởng chừng là màn chia tay cuối cùng ở Villa Park. Sau đó, anh vẫn ở lại Aston Villa, nhưng bầu không khí giữa đôi bên dường như không còn tốt đẹp. Dù vậy, Martinez vẫn là trụ cột của Aston Villa từ đầu mùa, khi ra sân 10 trận trên mọi đấu trường.

