Em xinh Lamoon: 'Tôi được cứu'

Lamoon nói không muốn mang tâm lý nạn nhân nên ít khi nghĩ về những khó khăn trong sự nghiệp. Bản thân cô cảm thấy may mắn, biết ơn với những gì đã đạt được ở hiện tại.

2025 có thể xem là một năm thành công bất ngờ của Lamoon. Từ chỗ ít được chú ý, chưa đầy 12 tháng, cô hai lần phủ sóng trên các phương tiện truyền thông: một với vai Út khờ trong Địa đạo, lần còn lại là khi lọt vào Big5 Em xinh “say hi”.

Tuy nhiên, ở cả hai lần, Lamoon đều phải đối diện với không ít ý kiến trái chiều. Thành tích tại Em xinh tạo ra tranh cãi về độ thuyết phục.

Song khi cùng Tri Thức - Znews trò chuyện, nhìn lại những thành tựu lẫn biến cố trong năm vừa qua, Lamoon lại mang vẻ tương đối lãnh đạm, không thể hiện quá nhiều dao động trong cảm xúc. Chính điều đó tạo sự bất ngờ, nhất là khi nữ nghệ sĩ vẫn đang ở tuổi đôi mươi - giai đoạn vốn được cho là dễ chịu tác động từ những yếu tố ngoại cảnh.

‘Tôi vào Big5 là có lý do’

- Điều thay đổi nhất ở Lamoon trong năm qua?

- Bên trong tôi thì không thay đổi gì. Tôi vẫn vậy, vẫn là một cô bé chăm chỉ, cầu tiến, giản dị. Điều thay đổi lớn nhất có lẽ là giờ đây tôi được biết đến và yêu mến nhiều hơn. Lúc tham gia Em xinh, tôi có nhắn tin hỏi các bạn fan mình là “không biết fan tôi là bao nhiêu nữa”.

Trước đó, tôi chỉ có hơn 300 người theo dõi trên Instagram, hiện con số đã hơn 200.000. Đi diễn ở đâu các bạn fan cũng đến, tặng quà, hỏi thăm. Sinh nhật đầu tiên ở TP.HCM, tôi rất xúc động khi được làm LED, nhận nhiều món quà. Thật sự không thể tin là mình được yêu mến nhiều đến vậy.

- Tại sao lại không tin? Có phải khoảng thời gian chật vật sau Vietnam Idol ảnh hưởng đến sự tự tin của chị?

- Tôi không muốn mình trở thành người mang tâm lý nạn nhân, oán trách nên không buồn hay trách mình vì chưa nổi tiếng. Tôi thấy thế này, thị trường âm nhạc hiện nay đang rất phát triển và phong phú, nên rất khó để nghệ sĩ có thể tự dưng sáng lên.

Tâm thế của tôi khi đến với Em xinh cũng đơn giản là mong được khán giả nhận diện nhiều hơn và gắn bó cùng các chị em đồng nghiệp. Nhưng rồi mọi thứ thành công hơn tôi tưởng, nên trong đầu tôi chỉ có sự biết ơn.

- Việc Lamoon vào Big5 là một bất ngờ với khán giả. Chính chị cũng ngạc nhiên trong khoảnh khắc được xướng tên. Lamoon nghĩ gì lúc đó?

- Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào top 5, nên lúc đó cũng không biết phải phản ứng thế nào. Tôi không cười vì thấy các chị em ai cũng xứng đáng. Còn buồn thì rõ ràng là không, bởi giải đó do chính các bạn fan vote. Thế nên tôi chỉ bối rối, mãi hai ngày sau mới định thần lại được. Tôi nghĩ giải thưởng ấy không phải nói lên thành công hay thành tựu gì, mà đơn giản chỉ là niềm tin, tình yêu của khán giả. Và sau đó, tôi chỉ muốn cố gắng hơn để không phụ lòng mọi người.

Lamoon gây bất ngờ khi vào Big5 của Em xinh "say hi".

- Kết quả trên cũng gây ra tranh luận. Rất nhiều ý kiến trái chiều hướng về phía Lamoon sau đêm chung kết. Chị phản hồi thế nào?

- Tôi biết mình cũng là người mới, không thể gọi là quá ưu tú hay xuất sắc trong mắt mọi người. Tôi cũng hay tự nói với mình rằng: tôi không hoàn hảo. Nhưng chương trình đâu chỉ tôn vinh những cá nhân tài năng, mà còn ghi nhận cả những người đang cố gắng thay đổi từng ngày.

Thành tích trên không nói lên tôi có xứng đáng hay không, mà là câu trả lời cho việc fan đã hoạt động ra sao. Tôi có mặt trong Big5 là có lý do, chính các bạn fan đã đem về thành tích đó. Mọi người quyết liệt hơn tôi tưởng rất nhiều. Khi tôi nhận ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, thì ngay lập tức trên thread đã thành “ngày hội sao kê” - các bạn công khai chiến thuật, chứng minh sự nỗ lực và minh bạch. Từ một team vote lớn, những nhóm nhỏ khác, đến fan ở nước ngoài gửi tiền về trong nước để vote chéo, tất cả đều được vận hành rất bài bản.

'Tôi ít bị ảnh hưởng bởi ý kiến trái chiều'

- Còn cảm xúc thì sao?

- Buồn thì cũng có, tôi không phải sắt đá. Nhưng ý kiến trái chiều thì tôi cũng quen rồi. Từ hồi Vietnam Idol hay Địa đạo, mọi người cũng nói tôi nhiều. Tôi vốn lạc quan, ít bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài, có chút thôi, nhưng điều tôi quan tâm nhất vẫn là những người yêu mến mình nghĩ gì. Tôi chỉ sợ làm cộng sự hay những người thương yêu mình thất vọng.

Nhưng sau tất cả, tôi không mong gì hơn. Đi được đến đây là một may mắn rất lớn. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi nhìn lại những gì mình đã làm, và cảm xúc ấy luôn thường trực. Từ một người không sinh ra ở thành phố, để rồi gặp được những người thương mình như gia đình - đó mới là điều tôi tập trung nghĩ đến, hơn là cứ suy nghĩ đến những điều tiêu cực.

- Em xinh “say hi” đã cứu sự nghiệp Lamoon, nói vậy có đúng?

- Đúng hơn là Em xinh “say hi” đã cứu rỗi cảm xúc của tôi. Bình thường tôi rất lãnh đạm, là người luôn tính toán trước mọi chuyện, nên ít khi bất ngờ hay ngạc nhiên trước điều gì đó, mọi thứ cứ trôi qua “bình bình”. Nhưng từ khi tham gia Em xinh “say hi”, toàn những điều không ngờ kéo đến. Không ngờ một ngày mình được đứng cạnh sân khấu với các chị, các bạn nổi tiếng; không hiểu sao một người rất hướng nội, ít nói, rụt rè, vậy mà vào chương trình lại rất khăng khít với các chị em.

Em xinh “say hi” là hành trình tuyệt nhất năm nay. Nó cho tôi nhiều cơ hội mới, giúp tôi được nhận diện nhiều hơn, có nhiều bạn bè hơn, có thêm những kỹ năng mới. Nhưng tôi cũng có những dự án khác. Địa đạo chẳng hạn. Chính Địa đạo là dự án đầu tiên giúp tôi được biết đến rộng rãi.

- Nói về Địa đạo, đó rõ ràng là một dự án tốn rất nhiều thời gian. Vì sao thời điểm đó chị quyết định tham gia khi sự nghiệp âm nhạc vẫn đang trong giai đoạn loay hoay?

- Tôi nghĩ đó là một sự đánh đổi xứng đáng. Về cơ hội nghệ thuật, việc được đóng phim của bác Bùi Thạc Chuyên là một sự ao ước với những sinh viên học Sân khấu - Điện ảnh như tôi. Bác là bảo chứng cho dòng phim nghệ thuật, cả về chất lượng lẫn nội dung.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để thể hiện tinh thần yêu nước nữa. “Trộm vía” là khi tham gia phim, nhạc phim do tôi hát cũng trở thành hit thời điểm đó. Nên thành ra sự đánh đổi này được nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Tôi tìm cho mình rất nhiều cơ hội, nhưng cũng là kiểu biết sắp xếp và hoạch định tương lai của mình. Điện ảnh là một thứ tôi rất yêu, nhưng mũi nhọn vẫn là âm nhạc. Đó là lý do vì sao thời gian qua tôi tập trung học nhảy, làm nhạc nhiều hơn.

‘Có lúc tôi thấy mình nóng bỏng’

- Album đầu tay do chị sáng tác toàn bộ, đó rõ ràng là một quyết định khá mạo hiểm. Vì sao chị không theo hướng đi an toàn hơn là hợp tác với những nhạc sĩ có khả năng tạo hit?

- Tôi cũng hiểu đó là một sự mạo hiểm, nhưng cả tôi và ê-kíp đều quyết định sẽ đi trên con đường khó khăn đó. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ có thể tạo ra sự đặc biệt, có dấu ấn riêng trên thị trường để mọi người nhận diện. Âm nhạc của tôi là những gì tôi đã trải qua và học được. Mặc dù thời gian đầu có thể mọi người chưa quen, chưa nhận diện rõ, thậm chí còn nhiều tranh cãi, chưa hiểu tôi, nhưng tôi vẫn muốn tự thân mình kể câu chuyện của chính mình.

Thật ra album này đã gần như hoàn thiện từ một năm trước. Tôi từng định debut với dự án này vào năm ngoái, nhưng khi nghe lại thấy nó chứa quá nhiều dòng nhạc, nhiều câu chuyện với cảm xúc lên xuống khác nhau, giống tập hợp nhiều single hơn là một album. May mắn là thời điểm này có anh JustaTee hỗ trợ, đưa ra lời khuyên. Anh cùng các producer trong team xây dựng lại sườn, tham gia sản xuất với vai trò cố vấn. Nhờ vậy, giờ mọi người nghe nhạc có thể nhận ra ngay đây là nhạc từ nhà "say hi".

- Nghĩa là chị chấp nhận đánh đổi thành tích để giữ chất riêng?

- Tôi chỉ có thể nói là mình vẫn sẽ cố gắng hơn mỗi ngày. Tôi tin khán giả yêu tôi vì những câu chuyện tôi kể. Trong Em xinh “say hi”, toàn bộ những phần tôi hát đều do chính tôi sáng tác.

Ở Địa đạo, tôi hát nhạc của anh Hứa Kim Tuyền, và ca khúc đã rất viral. Tôi hiểu mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi hợp tác với những nghệ sĩ đã có nhiều hit. Nhưng hiện tại, dù hay hay dở, tôi vẫn muốn để lại dấu ấn kỷ niệm 22 tuổi bằng cách đem ra những cái của mình, để khán giả nhìn thấy và công nhận.

Tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào một nhạc sĩ. Nhưng hạn chế hợp tác không có nghĩa là tôi không lắng nghe, học hỏi; khi ra sản phẩm, tôi vẫn gửi cho anh em trong nghề để tham khảo và nhận góp ý.

Lanmoon thử nghiệm phong cách gợi cảm hơn.

- Lamoon dạo gần đây tạo cảm giác xây dựng hình tượng gợi cảm hơn. Lý do?

- Thật ra đó là một sự thử nghiệm. Năm 18, 19 tuổi, tôi cũng như bao bạn trẻ khác thôi, mê hoạt hình, thích những gam màu sặc sỡ. Bây giờ, tôi chọn cách thể hiện đơn giản nhưng trưởng thành hơn. Ai rồi cũng phải lớn lên.

- Theo dõi hành trình, dễ thấy chị thử nghiệm rất nhiều phong cách: từ màu sắc dễ thương, đến một cô gái mang hơi hướm cổ phong, và giờ đây lại gợi cảm hơn. Việc thay đổi liên tục là thích nghi để tốt hơn, hay chính chị cũng đang loay hoay trong hướng tiếp cận khán giả?

- Trong một thời điểm, con người cũng có thể có nhiều trạng thái cảm xúc. Có lúc tôi vui vẻ, tích cực như một đứa trẻ; có lúc lại thấy mình nóng bỏng, cuốn hút; khi khác thì ngầu và sắc bén. Điều tôi muốn là khán giả thấy được con người và đời sống nội tâm của tôi cũng rất phong phú.

Tôi không nghĩ mình bị loay hoay, chỉ là có thể khán giả chưa quen nên đôi lúc cảm thấy hình ảnh chưa thật sự nhất quán. Không phải mang đến quá nhiều “con người”, mà là mang đến những cung bậc cảm xúc đa dạng, và khi đã kể thì tôi muốn cảm xúc nào cũng phải được thể hiện trọn vẹn, sâu sắc. Âm nhạc chính là nơi tôi gửi gắm sự đa sắc ấy. Nhưng rõ ràng, đó là một hành trình cần nhiều thời gian.