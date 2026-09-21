Em trai Công nương Diana sẽ kiếm hàng triệu USD từ sách?

Các chuyên gia nhận định rằng Bá tước Charles Spencer có thể kiếm được "hàng triệu bảng Anh" từ cuốn hồi ký mới về Công nương Diana.

Theo trang AOL, cuốn sách có tên Swan Song: Diana, My Sister, được ấn định phát hành vào ngày 22/9, nhưng đã gây xôn xao từ trước khi ra mắt.

Một số đoạn trích đã được đăng tải nhiều kỳ trên tờ Daily Mail và thu hút sự quan tâm khi cuốn sách cáo buộc Thái tử Charles (hiện là Vua Charles) từng nói Công nương Diana sẽ "sớm bị lãng quên" sau cái chết bi thảm của bà vào năm 1997.

Điện Buckingham sau đó đã đưa ra phản hồi đanh thép. "Về nguyên tắc, chúng tôi không bình luận về các cuốn sách. Tuy nhiên, Nhà vua hiểu rằng nỗi đau mất đi một người chị em ruột có thể che mờ lý trí, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và khiến ký ức sẽ mang màu sắc khác theo những cách mà người ngoài khó nhận ra, ngay cả khi mất mát ấy đã xảy ra từ nhiều năm trước", theo đăng tải trên trang People.

Động thái hiếm hoi này từ Hoàng gia Anh dường như cũng khiến cuốn sách về Diana nhận được nhiều chú ý hơn, điều hứa hẹn tiềm năng doanh thu cao.

Cơ hội trái ngược tại thị trường Anh, Mỹ

Một người thạo tin chia sẻ với tờ The Sun: "Những nội dung được tiết lộ cho đến nay đã vấp phải phản ứng tiêu cực từ công chúng Anh, điều này đồng nghĩa với việc cuốn sách có thể sẽ không đạt doanh số cao tại đây".

Ảnh: Amazon.

Spencer đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về cuốn sách này, trong đó có cáo buộc về sự thiếu nhất quán giữa lời nói và hành động của ông. Nhiều người thậm chí còn nói rằng Spencer có hành động đạo đức giả.

Nhiều người hâm mộ Hoàng gia Anh đã tìm lại được một đoạn video năm 1998 ghi lại cảnh vị Bá tước 62 tuổi này tuyên bố rằng ông sẽ "không bao giờ" trục lợi từ cái chết của chị gái Diana. "Bạn có thể tưởng tượng được cảnh ai đó kiếm lời từ cái chết của anh chị em mình không? Ý tôi là, hành động đó thật thấp hèn đến mức không thể hình dung nổi... Tôi sẽ không bao giờ trục lợi từ cái chết của Diana", ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn có tên Diana: My Sister, The Princess.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1997 với người dẫn chương trình truyền hình huyền thoại của Mỹ Larry King, Spencer cũng từng khẳng định rằng Vua Charles "không có lời lẽ ác ý nào" sau tang lễ của cố Công nương xứ Wales.

Trong khi nguồn tin trên đánh giá cuốn sách sẽ khó bán tại Anh, chính nguồn tin này lại tỏ ra lạc quan về doanh số bán ra ở nước ngoài, dự đoán rằng sách sẽ "bán được hàng triệu bản tại Mỹ".

Theo AOL, cuốn sách có thể mang lại cho Charles Spencer khoản thu nhập hơn 10 triệu bảng Anh (khoảng 11,46 triệu USD ) nếu cuốn sách tạo được sức hút tại Mỹ.

Những người am hiểu trong ngành tiết lộ rằng thỏa thuận với nhà xuất bản Penguin chỉ nằm trong khoảng 750.000 - 1 triệu bảng Anh. Penguin Books cũng chính là nhà xuất bản cuốn hồi ký gây chấn động Spare của Hoàng tử Harry.