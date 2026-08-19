Em trai đính chính sự thật về Công nương Diana

Bá tước Charles Spencer sắp ra mắt cuốn sách mới tiết lộ nhiều điều về người chị gái của ông là Công nương Diana.

Bá tước Charles Spencer và Công nương Diana quá cố. Ảnh: The Sun.

Theo tờ The Independent, Bá tước Charles Spencer sẽ chia sẻ góc nhìn của mình về cuộc đời người chị gái, Công nương Diana, trong một cuốn sách mới.

Diana, Vương phi xứ Wales, qua đời ở tuổi 36 vào tháng 8/1997 sau một vụ tai nạn xe hơi trong đường hầm Pont de l’Alma ở Paris. Ước tính có hơn hai tỷ người trên toàn thế giới đã theo dõi tang lễ của bà.

Được Penguin Michael Joseph, một chi nhánh của Random House, xuất bản, cuốn sách của ông Spencer mang tên Swan Song: Diana, My Sister. Đây sẽ là lần đầu tiên ông "lên tiếng một cách cởi mở và chi tiết" về người chị gái của mình, trong đó tập trung vào "cuộc đời gắn bó với Diana cũng như tuần lễ bi thương khi bà qua đời".

Ông Daniel Bunyard, Giám đốc xuất bản tại Penguin Michael Joseph, cho biết cuốn sách chứa đựng "nhiều thông tin gây chú ý lớn", đồng thời mang đến cho độc giả "một sự tri ân xứng đáng dành cho người phụ nữ được yêu mến: Công nương Diana".

Ông nói thêm rằng cuốn sách vừa có "tầm quan trọng lịch sử" vừa "độc đáo chưa từng có khi được chính Bá tước Spencer chấp bút, từ một góc nhìn gần gũi và thân thiết".

Xóa bỏ thông tin sai lệch

Theo tờ The Telegraph, Bá tước Spencer chia sẻ lý do ông quyết định viết cuốn sách này là vì: "Khi ngày kỷ niệm 30 năm cái chết bi thương của Diana đang đến gần, tôi liên tục nhận được rất nhiều lời đề nghị phỏng vấn về chị gái mình".

Ảnh: Penguin Press.

"Điều này thôi thúc tôi viết ra những suy nghĩ và ký ức của chính mình một lần cho trọn vẹn, thay vì phải chịu đựng cảm giác khó chịu khi đọc những ý kiến ​​của người khác. Đặc biệt, nhiều nội dung trong số đó dựa trên những điều sai lệch nhưng dần dà lại được công chúng tin là thật".

Ông nói thêm rằng mình hy vọng sẽ "kể lại sự thật về Diana" theo góc nhìn của riêng mình, "giống như tôi từng cố gắng thực hiện khi đọc bài điếu văn tại tang lễ của bà".

Spencer, hiện 62 tuổi, từng đọc điếu văn tại tang lễ của Diana vào tháng 9/1997. Khi đó, ông mô tả bà là "người bị bám đuổi gắt gao nhất trong thời hiện đại" và cam kết sẽ bảo vệ các con trai của bà là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry.

"Giống như với bài điếu văn năm xưa, tôi muốn lên tiếng thay cho Diana và thể hiện điều đó theo một cách tích cực, cởi mở", Spencer nói về cuốn sách của mình.

The Guardian cũng dẫn bày tỏ của Spener rằng: “Tôi hy vọng cuốn sách sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo những người vẫn luôn trân trọng ký ức về Diana khi bà còn sống”.

Cuốn sách dự kiến được phát hành vào ngày 22/9 năm nay và được dịch sang 12 ngôn ngữ.