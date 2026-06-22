Đằng sau những phụ nữ quyền lực trong Hoàng gia Anh

Cuốn “Divide and Rule: Royal Women and Their Battles” của Catherine Mayer tiết lộ nhiều điều về những người phụ nữ quyền lực trong hoàng gia.

Kate Middleton trong lễ cưới. Ảnh: Reuters.

Tác giả chuyên về đời sống hoàng gia, Catherine Mayer, đã khắc họa chi tiết về những người phụ nữ trong hoàng gia, đối tượng của cả sự thần thánh hóa và bị xuyên tạc, bôi nhọ.

Bà đã hé lộ nhiều câu chuyện về Vương hậu nước Anh Anne Boleyn, Nữ hoàng Elizabeth I, Nữ hoàng Victoria, Nữ hoàng Elizabeth II, Công nương Diana, Vương hậu Camilla, Vương phi xứ Wales Kate và Công tước Sussex Meghan một cách hấp dẫn và bất ngờ.

Dựa trên các tư liệu quan trọng, nhiều thông tin trong cuốn sách chưa từng được công khai trước đây. Trong đó có câu chuyện về thời niên thiếu của Công nương Diana.

Thời niên thiếu của Công nương Diana

Cuốn sách tiết lộ Công nương Diana từng gửi thiệp Valentine ẩn danh cho cựu Hoàng tử Andrew khi cả hai còn là thiếu niên.

Trong đoạn trích trong tác phẩm trên tờ People, Mayer viết: "Trước khi gặp người chồng tương lai của mình, bà ấy đã nảy sinh tình cảm từ xa với một trong những người anh em của ông ấy. Một người bạn học nói rằng mỗi năm, cho đến khi Diana 15 hoặc 16 tuổi, bà ấy đều gửi thiệp Valentine cho Andrew, tất nhiên là giấu tên".

Trả lời phỏng vấn với tờ The Telegraph, bà Mayer cho biết lời kể của người bạn khiến bà ngạc nhiên.

"Tôi khá bất ngờ khi biết điều đó. Đó là tin mới", bà nói với tờ báo trong một bài viết được đăng tải vào ngày 16/6.

Gia đình Lady Diana Spencer từ lâu đã có nhiều mối liên hệ với hoàng gia. Bà cũng sinh ra tại Park House thuộc khu Sandringham Estate, nơi nghỉ dưỡng yêu thích của Vua Charles III và cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Bà ngoại của Công nương Diana là Nữ bá tước Fermoy Ruth Roche, người từng được bổ nhiệm làm thân cận của Nữ hoàng Elizabeth. Anh rể của Công nương Diana là Nam tước Robert Fellowes cũng làm việc trong hoàng gia và đã thăng tiến đến vị trí thư ký riêng của Nữ hoàng Elizabeth.

Chị gái của Diana là Sarah từng hẹn hò ngắn ngủi với Hoàng tử Charles vào cuối những năm 1970 và giới thiệu hai người với nhau trong một buổi chụp ảnh tại Althorp House vào năm 1977. Mối tình giữa Sarah và Charles không kéo dài và ông bắt đầu theo đuổi Diana vào năm 1980, sau đó là một cuộc đính hôn và kết hôn chóng vánh.

Diana trở thành Công nương xứ Wales sau khi kết hôn, và bà đã mai mối cho em họ, đồng thời là người bạn thời thơ ấu, Sarah Ferguson, với Hoàng tử Andrew.

Ferguson kể với tạp chí People năm 2021 về việc Diana đã mai mối cho họ: "Tôi nói với bà ấy: 'Ồ, Andrew thật đẹp trai'. Và bà ấy nói: 'Đương nhiên rồi, Fergs!'".

Fergie, được bạn bè và báo chí gọi thân mật là Fergs, đã kết hôn với Andrew vào năm 1986. Nhiều năm sau, cả bà và Diana đều ly thân với chồng trước khi chính thức ly hôn.

Trọng trách của Kate Middleton

Mỗi khi Hoàng gia Anh xuất hiện trước công chúng trong những sự kiện quan trọng, người hâm mộ đều ngoái cổ nhìn và liên tục cập nhật trang hình ảnh Getty Images để được nhìn thấy Kate Middleton. Công nương xứ Wales đã chiếm được một vị trí trong trái tim công chúng, nhưng tất cả sự chú ý và ngưỡng mộ đó cũng đi kèm với nhiều mặt trái.

Cuốn sách ra mắt ngày 18/6. Ảnh: Amazon.

Catherine Mayer chia sẻ với People: "Kate là thành viên hoàng gia nổi bật nhất hiện nay và bà ấy là người mà mọi người đều muốn nhìn thấy. Đó là gánh nặng rất lớn đối với bất kỳ ai, huống chi là người đã phải trải qua cuộc chiến sinh tồn với sức khỏe của mình".

Kate đã dần trở lại trước mắt công chúng sau khi tuyên bố khỏi bệnh ung thư vào ngày 14/1/2025. Và đây chắc hẳn không phải là điều dễ dàng.

"Kate vừa phải trông rạng rỡ và làm chủ vai trò của mình, vừa còn biết rằng mình sẽ bị soi xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết", tác giả giải thích.

"Tôi đang tập trung vào việc hồi phục. Như bất kỳ ai từng trải qua chẩn đoán ung thư đều biết, tôi cần thời gian để thích nghi với cuộc sống bình thường mới", Kate viết vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, lịch trình bận rộn năm 2026 dường như cho thấy bà ấy đã sẵn sàng đảm nhận một vai trò lớn hơn trong hoàng gia. Là vợ của Hoàng tử William, Kate một ngày nào đó sẽ trở thành vương phi, một vị trí mà bà ấy có lẽ đã và đang chuẩn bị.

Kate đã khởi đầu năm mới bằng chuyến thăm Bệnh viện Charing Cross vào ngày 8/1 năm nay. Kể từ đó, bà đã tham dự nhiều sự kiện quan trọng như lễ trao giải phim BAFTA vào tháng 2, chuyến thăm cấp nhà nước tới Nigeria vào tháng 3, lễ Phục sinh vào tháng 4, Tiệc vườn hoàng gia vào tháng 5 và cả lễ duyệt binh Trooping the Colour và Giải đua ngựa Royal Ascot trong tháng 6. Bà cũng đã đến Italy vào tháng 5, đánh dấu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh nặng.

Đầu tháng này, Kate đã có chuyến thăm đầy xúc động đến bệnh viện Christie, một trung tâm chuyên khoa ung thư ở Manchester. "Tôi biết căn bệnh khó khăn như thế nào đối với các con và cha mẹ tôi", Kate chia sẻ với bạn đời của một bệnh nhân vừa hoàn thành hóa trị và được "rung chuông" (một truyền thống đánh dấu việc hoàn thành điều trị).

Sau một loạt sự kiện thành công, Kate dường như đang tận hưởng vai trò của mình.