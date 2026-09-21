Mượn chuyến xe đô thị gửi 'hành trang vào đời' cho tuổi trẻ

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Trong tác phẩm mới, tác giả Nguyễn Khắc Cường mượn hình ảnh những chuyến xe với trải nghiệm tuổi trẻ. Ảnh: Phương Lâm.
Ngày 20/9 ở Đường sách TP.HCM, nhà báo, nhà văn Nguyễn Khắc Cường giao lưu, giới thiệu sách Người khách mới trên chuyến xe 461. Tác phẩm là bước nối tiếp trong hành trình sáng tác dành cho lứa tuổi thiếu nhi và tuổi mới lớn của tác giả. Mượn hình ảnh những con đường giao thông đô thị, cuốn sách gửi gắm bài học đúc kết về "hành trang vào đời" cho thế hệ trẻ
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Sách Người khách mới trên chuyến xe 461 của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Cường. Ảnh: Đức An.
"Văn học không phải là sự sao chép cuộc sống thuần túy mà cần có tính khái quát. Khi bước vào đời, các bạn trẻ không chỉ mang theo sự nhiệt huyết mà còn phải có sự hiểu biết và tuân thủ các quy định xã hội", nhà báo Nguyễn Khắc Cường chia sẻ.
Nổi tiếng với bút danh “Me Rừng” trong bút nhóm Vòm Me Xanh một thời, tác giả Nguyễn Khắc Cường nguyên là Tổng biên tập báo Mực Tím, nay là Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Anh sở hữu nhiều tác phẩm quen thuộc với bạn đọc trẻ như Buổi chiều không có tơ trời, Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch, Kho báu trong thành phố, Nụ hôn dưới vòm cây. Trong đó, tác phẩm Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch đạt giải B Giải thưởng Sách Quốc gia 2023.
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