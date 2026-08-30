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Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.

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Cơ hội và thách thức dành cho người trẻ ở những đô thị lớn

  • Chủ nhật, 30/8/2026 07:38 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Tới các đô thị lớn học tập và làm việc mang tới nhiều cơ hội và thách thức cho người trẻ. Hòa nhập vào một môi trường đầy cạnh tranh sẽ giúp tôi luyện bản lĩnh cá nhân.

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Cuộc sống ở các đô thị lớn mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho người trẻ. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim: Một Seoul chưa biết đến.

Tôi đã từng nghe chuyện thế này, đại ý là ở Mỹ, muốn sản xuất xe hơi, bạn phải đến Detroit; muốn làm phim, bạn phải tới Hollywood; muốn khởi nghiệp, bạn hãy đến Thung lũng Silicon, và bạn nên đến Houston để làm công nghiệp. Nhưng ở Trung Quốc, rất xin lỗi, bạn chỉ có thể đến các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, đơn giản bởi những nơi này có nhiều cơ hội hơn và độc quyền hơn.

Tôi không biết mô hình phát triển này sẽ tồn tại bao lâu ở Trung Quốc, nhưng khi khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng xa trong những năm trở lại đây, thì lựa chọn thậm chí còn quan trọng hơn cả nỗ lực.

Cho nên, trong bản thảo bài phát biểu vào buổi chiều, tôi đã viết thế này: "Nếu bạn vẫn còn đang học trung học, thì khi đăng ký thi đại học, tốt nhất hãy chọn một thành phố lớn, nếu muốn thi nghiên cứu sinh, thành phố mà bạn chọn cũng rất quan trọng.

Mặc dù các thành phố lớn luôn có rất nhiều vấn đề, có thể bạn sẽ không sống thoải mái hay thuận lợi như ở nhà, nhưng nói chung, ở đó có nhiều khả năng hơn. Khả năng ấy được gọi là hy vọng".

Sống ở Bắc Kinh những năm qua, tôi dần quen biết rất nhiều bạn bè, học được rất nhiều điều, và có được một chút nguồn lực xã hội. Từ một kẻ đơn độc lang bạt trong thành phố này, đến nay chị gái tôi đã kết hôn ở Bắc Kinh, bố mẹ tôi cũng thường xuyên đến thăm, và tôi ngày càng có nhiều bạn bè hơn. Tôi bắt đầu cảm nhận nhiều hơn sự ấm áp của gia đình và vẻ đẹp của cuộc sống.

Có những lúc, cuộc sống mỏi mệt khiến tôi quên mất thế nào là phấn đấu và xả thân vì công việc. Những lúc như thế, tôi sẽ đi công tác tới một thành phố khác, cảm nhận nhịp sống và sự ấm áp thân tình của nơi đó, cảm nhận các phong tục tập quán khác biệt của người dân địa phương.

Tôi đã đến rất nhiều thành phố, cảm giác mỗi nơi một khác, nhưng mỗi lần đến Thượng Hải, ngang qua những con phố bận rộn, ngắm nhìn dòng người bước đi thoăn thoắt, có một ý nghĩ luôn xuất hiện trong tôi rằng: Thượng Hải sẽ là khả năng khác của tôi.

Nếu có vũ trụ song song, thì một tôi ở Thượng Hải bây giờ đang làm gì?

Tôi từng viết trong nhật ký một đoạn thế này: "Ở mỗi thành phố lớn, đều có vô số những câu chuyện truyền cảm hứng, và cả những chuyện ảm đạm thê lương, mọi người đều viết nên câu chuyện riêng của mình ở nơi đây".

Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

Đô thị Detroit Thượng Hải Đại ý Thê lương Người trẻ

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