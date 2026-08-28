Sức hấp dẫn của các đô thị lớn với người trẻ

Các đô thị lớn luôn có sức hấp dẫn với người trẻ. Cuộc sống ở đây nhiều áp lực, đồng thời mở ra không ít cơ hội để thể hiện bản thân, nơi đây là điểm đến của nhiều thanh niên.

Nhiều người trẻ chọn sống ở đô thị lớn để tìm kiếm cơ hội. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tôi muốn tan làm đúng giờ.

Đến Thượng Hải tham gia một sự kiện, ngay buổi tối đầu tiên tôi đã được một nhóm bạn mời uống rượu, thế là, tôi lại uống say. Mỗi lần đến Thượng Hải, đều có một nhóm bạn mời tôi đến các kiểu nhà hàng và quán bar, chỉ với một mục đích: Làm tôi say và để tôi nói nhiều hơn.

Mấy hôm trước đó, tôi đã xem một bộ phim có tên Spider-Man: Parallel Universe (Người nhện: Vũ trụ mới). Vì rất thích bộ phim này, tối hôm ấy, tôi cứ lẩm nhẩm một câu đại loại là: “Giả sử có vũ trụ song song...”

Có vẻ như tôi uống quá nhiều, nên đã ngủ được một giấc ngon lành hiếm hoi, rồi tự tỉnh dậy. Vừa thức giấc, tôi phát hiện đồng hồ báo thức đã không đổ chuông, liền vội vàng nhìn điện thoại, lúc ấy đã là mười một giờ, ngay lập tức tôi nhỏm dậy xem lịch trình của hôm nay, may mà buổi sáng không có việc gì.

Những năm qua, tôi đã quen với việc bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Nghe thấy chuông kêu là tôi không nằm lười biếng thêm, nhanh chóng tận dụng thời gian của một ngày. Thỉnh thoảng đồng hồ báo thức không đổ chuông, nhưng tôi vẫn tỉnh giấc lúc bảy giờ sáng, dụi mắt, rồi bắt đầu công việc của ngày mới.

Tất nhiên tôi phải nắm bắt từng khắc mỗi ngày, bởi vì năm nay, tôi đã ba mươi tuổi rồi.

Kéo rèm cửa ra, ánh Mặt trời chiếu vào đánh thức mọi ngóc ngách trong căn phòng, bên ngoài cửa sổ là sông Hoàng Phố. Mặt sông ánh vàng và phản chiếu bóng những tòa nhà cao chót vót nằm dọc hai bên bờ.

Những chiếc thuyền chậm rãi trôi trên sông, một vài chiếc cano nhàn nhã đậu sát bờ, thỉnh thoảng bạn có thể trông thấy một vài du khách chụp ảnh tự sướng trên bờ sông, những đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa thật vô tư, hay vài người lớn khoác trên mình bộ âu phục dáng vẻ rất vội vã. Thượng Hải, vẫn luôn là một nơi thịnh vượng và bận rộn.

Hôm nay là thứ hai, ngày bắt đầu của một tuần mới, và tôi, một thanh niên ba mươi tuổi đang ngồi trong khách sạn viết giáo án cho buổi diễn thuyết hôm nay. Buổi chiều, tôi sẽ đến giảng bài tại một trường đại học, chủ đề buổi học là: “Đi đâu tìm việc làm?”

Chủ đề này rất đơn giản. Nhiều năm qua tôi vẫn luôn nói với các học viên của mình rằng, nếu có thể thì ngay sau khi tốt nghiệp, bạn nên đến một thành phố lớn làm việc, bởi nơi đó có nhiều tài nguyên và các mối quan hệ, bạn có thể tìm được nhiều cơ hội hơn.