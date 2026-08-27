Bài học tuổi ba mươi của Goethe

Goethe thành công khá muộn, ngoài ba mươi tuổi ông vẫn chưa có tiếng tăm. Nhưng ông không bỏ cuộc, vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Đó là một bài học lớn dành cho người trẻ.

Goethe đã để lại bài học lớn cho những người trẻ đang loay hoay khẳng định mình. Ảnh minh họa: W.K.

Có một chàng trai tên là Goethe. Năm 1771, anh tốt nghiệp khoa Luật của Trường Đại học Strasbourg. Sau đó, theo sự sắp xếp của cha, anh làm việc tại tòa án. Ở tuổi hai mươi ba, anh quen Charlotte, cô nàng mới mười chín tuổi. Nhìn thấy cô, anh như hoa hướng dương hướng về Mặt trời. Tuổi trẻ, vẻ đẹp và sự ngây thơ của Charlotte cuốn hút anh.

Nhưng khi đó Charlotte đã có hôn ước, và vị hôn phu của cô không ai xa lạ, chính là bạn của anh, Kastner. Điều đó khiến anh tan vỡ. Sau này, khi biết tin Charlotte và Kastner đã tổ chức đám cưới, Goethe như rơi xuống vực thẳm.

Trái tim tan vỡ, tình bạn giữa anh và Kastner bị sứt mẻ, đúng lúc đó anh lại nhận được tin một người bạn của mình tự sát. Đau đớn khôn xiết, Goethe không còn thiết sống nữa. Bỗng nhiên, anh cảm thấy mình chẳng còn gì cả. Và trong cơn tuyệt vọng, anh đã quyết tâm tự tử. Goethe muốn tìm một nơi đẹp đẽ để lìa bỏ thế gian, thế là, anh vừa tìm kiếm vừa kết nối những trải nghiệm của bản thân và bè bạn lại với nhau và viết ra một cuốn sách.

Cuốn sách này, vượt không gian và thời gian, hiện giờ đang nằm trên kệ sách của tôi. Nó có tên là Nỗi đau của chàng Werther. Chính cuốn sách này đã giúp cho anh chàng Goethe có được sự ngưỡng mộ của Công tước xứ Weimar. Vào năm ba mươi tuổi, Goethe đã được giao chức bộ trưởng và trở thành một quý tộc.

Về sau, Goethe sống đến tám mươi ba tuổi, để lại vô số kiệt tác và trở thành một huyền thoại.

Xin lưu ý chi tiết rằng, vào năm trở thành bộ trưởng, chàng trai Goethe cũng vừa ba mươi tuổi, giống như tôi bây giờ.

Vì vậy, ba mươi tuổi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Khổ nạn là thứ làm tôn vinh sự sống, bởi dẫu có rơi xuống vực thẳm, con người ta cũng sẽ tìm ra lối thoát, chỉ cần người ấy vẫn đang đi trên con đường của mình, luôn dũng cảm tiến về phía trước. Những khổ nạn ở tuổi đôi mươi là vì bản thân của hôm nay và sau này, là để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Khi hoàn thành bản thảo cuốn sách này, tôi bước trên đường phố Thượng Hải, đón lấy những cơn gió thổi qua, để thời gian và những câu chuyện chảy tràn khắp cơ thể mình, và tôi, lặng lẽ chờ đợi tuổi ba mươi tới.

Khi cầm cuốn sách này lên, bạn có thể nhiều tuổi hơn tôi, cũng có thể trẻ hơn tôi, nhưng có một điều chắc chắn, bạn nhất định hãy giống như tôi, luôn luôn bước tiếp trên con đường, không bao giờ thỏa mãn với hiện tại, luôn hy vọng bản thân trở nên tốt đẹp hơn, luôn tin vào sự lương thiện, vào những điều tốt đẹp, sự kiên trì bền bỉ và hạnh phúc, những điều mà mọi người luôn ngờ vực.

Chúng ta hãy cùng là một tuýp người. Hy vọng các bạn thích cuốn sách này.

Cuốn sách là những suy nghĩ của một chàng trai luôn tiến bước trên con đường của mình. Chàng trai ấy, năm nay ba mươi tuổi, vẫn đang trưởng thành, giống như bạn vậy.

Hy vọng rằng đến khi ba mươi tuổi, con cũng sẽ giống như ông cậu này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn là chính mình, luôn đi trên con đường mình đã chọn.