'Em gái quốc dân' lộ ảnh hẹn hò bạn diễn ở Nha Trang

Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon cùng nhau tới Nha Trang làm dấy lên tin hẹn hò. Tuy nhiên, công ty quản lý của hai người cho biết họ đi cùng đoàn phim.

Ngày 29/9, tờ Tvreport đưa tin tin đồn hẹn hò Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon mới đây được đăng tải. Tin đồn xuất phát từ hình ảnh của 2 người tại sân bay Việt Nam. Hai ngôi sao được phát hiện cùng nhau tới Nha Trang. Tuy nhiên, công ty quản lý của cả hai mới đây phủ nhận thông tin họ hẹn hò.

Theo đó, công ty quản lý Awesome Entertainment của Kim Yoo Jung và Peak J Entertainment của Kim Do Hoon tuyên bố: "Tin đồn hẹn hò giữa hai người là không đúng sự thật. Chuyến đi tới Nha Trang không chỉ có 2 người mà là đi cùng đoàn phim và các diễn viên của dự án Dear X".

Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon phủ nhận tin hẹn hò. Ảnh: Tvreport.

Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình chiếu trên TVING mang tên Dear X dự kiến ​​phát hành vào tháng 11. Bộ phim kể về câu chuyện của Baek Ah Jin, một người phụ nữ đeo mặt nạ để thoát khỏi địa ngục và vươn lên vị trí cao nhất. Ngoài Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon, phim còn có sự tham gia của Kim Young Dae và Lee Yeol Eum.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhờ vai trò diễn viên nhí. Cô thậm chí được mệnh danh “em gái quốc dân”. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời, Mây hoạ ánh trăng, Chàng quỷ của tôi…

Kim Do Hoon sinh năm 1998, được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong Moving, Today's Webtoon và The Escape of the Seven (2023).