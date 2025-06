Em gái BlackPink nói tiếng Việt, đội nón lá

Concert của BabyMonster ghi điểm với những màn trình diễn ở tiêu chuẩn quốc tế. Sự thân thiện cũng giúp nhóm nhận được nhiều tình cảm của khán giả Việt.

Sau thành công vang dội của BlackPink, nhóm nữ tiếp theo của nhà YG - BabyMonster - nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, dù đã ra mắt hơn một năm, bảy cô gái vẫn chưa đạt được thành công bùng nổ như kỳ vọng, khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi về hướng đi tiếp theo của nhóm.

Trước tình hình đó, đầu năm 2025, YG đã có bước đi táo bạo khi tổ chức world tour cho BabyMonster chỉ sau 9 tháng debut, qua đó biến đây trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop có tour thế giới sớm nhất từ trước đến nay.

Đến hiện tại, tour diễn Hello Monsters của BabyMonster đã trải qua hành trình dài, với khởi nguồn tại quê nhà Hàn Quốc, tiếp nối ở Mỹ, Nhật Bản, Hong Kong, và mới đây vừa có mặt tại Việt Nam vào tối 31/5.

Hát live ấn tượng

Thực tế, dù chưa tạo được cú nổ lớn trên các bảng xếp hạng, BabyMonster vẫn được báo chí quốc tế đánh giá là một trong những nhóm nhạc Kpop tài năng hiện tại. Và Hello Monsters tại Việt Nam vừa qua đã cho thấy những nhận định trên là có cơ sở.

Không gian SECC như bùng nổ với sự xuất hiện của các cô gái nhà YG. Buổi diễn mở đầu bằng tiết mục Drip - ca khúc chủ đề trong mini album đầu tay của nhóm - và hit Batter up. Song các bài hát lần này đã được phối lại, vẫn giữ tinh thần hiphop/trap như bản gốc nhưng mang tiết tấu dồn dập, mạnh mẽ hơn để phù hợp với một tiết mục mở màn concert.

Do Rami - người hát chính của nhóm - vắng mặt, các phần hát của cô được chia lại cho những thành viên khác, chủ yếu là Ahyeon, Chiquita và Rora. Đáng chú ý, Rora lần này đảm nhận nhiều đoạn cao trào hơn để tỏa sáng.

Hello Monsters tại Việt Nam diễn ra trong gần 2 tiếng đồng hồ. Ảnh: @ahyeonabi.

Sau phần mở đầu, chương trình tiếp nối bằng loạt hit lớn nhất của nhóm đến thời điểm hiện tại như Click Clack, Like That và SHEESH. Những tiết mục này có beat mạnh mẽ, vũ đạo đồng đều, góp phần tạo nên không khí sôi động ngay từ những phút đầu. Dưới khán đài, sự hưởng ứng của khán giả cũng nhiệt tình, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Với Hello Monsters, mỗi thành viên trong nhóm đều có các tiết mục solo. Song do chưa có sản phẩm cá nhân, hầu hết màn trình diễn đều là những bản cover. Rora chọn hát lại Someone you loved, Ahyeon trình diễn Dangerously của Charlie Puth, còn em út Chiquita cover hit Traitor của Olivia Rodrigo.

Đáng chú ý, ở phần trình diễn của mình, Rora đã không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt khi khán giả đồng thanh hát theo. Trong khi đó, Asa - một trong những thành viên tài năng nhất nhóm - gây ấn tượng khi diễn trọn vẹn tiết mục Godzilla, một trong những bài rap khó nhất của huyền thoại Eminem. Hai rapper người Nhật - Ruka và Asa, cũng khiến khán giả thích thú với phần trình diễn Woke up in Tokyo - bài hát kết hợp giữa hiphop, nhạc điện tử và những âm thanh mang màu sắc Nhật Bản.

Bên cạnh những tiết mục mạnh mẽ, khuấy động không khí, đêm diễn cũng dành thời lượng cho các ca khúc lắng đọng. Love, Maybe và Dreams, được trình diễn xen kẽ với các video BabyMonster thời còn là thực tập sinh, tạo cảm xúc về hành trình trưởng thành của nhóm.

Trong phần này, những thành viên mạnh về giọng hát có thêm cơ hội thể hiện. Ahyeon liên tục chinh phục các highnote có độ khó cao, trong khi Chiquita và Rora hoàn thành tốt phần của mình với chất giọng ngọt. Tuy nhiên, do đảm nhận thêm nhiều đoạn hát khó, Rora đôi lúc bị hụt hơi ở những nốt cao.

Rora và em út Chiquita tại đêm diễn. Ảnh: @Chiquitabase, @Rorabase.

Nửa sau concert trở lại với không khí sôi động khi BabyMonster trình diễn các ca khúc đình đám của đàn chị BlackPink như Kill this love và As if it's your last. Bên cạnh đó, bộ ba Drip, SHEESH và Batter Up cũng được diễn lại với phiên bản live band, mang đến năng lượng bùng nổ vào cuối chương trình.

Trong đêm diễn, Asa đặc biệt nổi bật với khả năng rap điêu luyện và phong thái tự tin. Nữ idol còn tạo điểm nhấn bằng những động tác twerking với thần thái sân khấu cuốn hút, gợi nhớ đến hình ảnh của đàn chị Lisa. Ruka cũng gây ấn tượng với phong cách hiphop đậm chất đường phố cùng những bước nhảy mạnh mẽ. Các phần trình diễn của cô tạo ra năng lượng sôi nổi xuyên suốt đêm diễn. Trong khi đó, Pharita ghi điểm nhờ vẻ ngoài sáng sân khấu và chất giọng ngọt ngào.

Sau cùng, BabyMonster cho thấy sự đa dạng trong đội hình khi mỗi thành viên đều mang một màu sắc riêng, giúp khán giả dễ dàng nhận diện và ghi nhớ từng cá nhân trên sân khấu.

BabyMonster nói tiếng Việt, đội nón lá

Khác với những sân khấu ở Mỹ hay Hàn Quốc với khoảng 20.000 khán giả, Hello Monsters ở TP.HCM được tổ chức với quy mô khiêm tốn hơn (SECC có sức chứa khoảng 8000 người). Chưa kể, do là một nhóm nhạc mới, việc bán vé của BabyMonster tại Việt Nam cũng gặp không ít trở ngại. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews ở đêm diễn vừa qua, một số hạng ghế của Hello Monsters vẫn còn trống. Điều này khác hẳn với tình trạng cháy vé từng thấy trong các concert của 2NE1 hay BlackPink tại Việt Nam trước đây.

Dù vậy, đêm diễn vẫn duy trì được sức nóng nhờ những màn thể hiện chất lượng và sự thân thiện của BabyMonster. Không chỉ đem đến các tiết mục ở tiêu chuẩn quốc tế, những màn giao lưu của nhóm cũng mang lại bầu không khí dễ chịu.

Ahyeon và Asa trong concert tại Việt Nam. Ảnh: @Asa, @loverwav00.

Các thành viên dành nhiều thời gian tương tác với khán giả, gần như không bỏ qua bất kỳ khoảng nghỉ nào để giao lưu. Đặc biệt, nhóm còn tạo thiện cảm khi cố gắng sử dụng tiếng Việt trong chương trình, với Asa là người tích cực nhất. Một số món đồ do người hâm mộ Việt Nam chuẩn bị như nón lá, cũng được Asa và Pharita mang lên sân khấu ngay trong phần trình diễn.

Nhìn chung, 2 tiếng đồng hồ trong Hello Monsters tại Việt Nam diễn ra khá trọn vẹn, với loạt tiết mục đủ ấn tượng để phô diễn màu sắc âm nhạc và năng lực trình diễn của BabyMonster. Bên cạnh đó, nhóm còn tạo được thiện cảm nhờ sự nhiệt tình của các thành viên. Sau Việt Nam, điểm đến tiếp theo của BabyMonster sẽ là Thái Lan.