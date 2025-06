Tuấn Hưng, Phương Ly phấn khích khi PSG vô địch Champions League

Trên khán đài sân vận động Allianz Arena, Tuấn Hưng, Phương Ly và nhiều sao Việt reo hò khi PSG đại thắng trước Inter tại chung kết Champions League.

Chung kết Champions League vừa khép lại với chiến thắng lịch sử thuộc về PSG. Đội bóng Ligue 1 đè bẹp Inter Milan với tỷ số 5-0 trên sân Allianz Arena. Đây là lần đầu tiên PSG nâng cúp tại Champions League.

Chiến thắng làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ PSG. Trên khán đài sân vận động của Đức, dàn sao Việt như Tuấn Hưng, Phương Ly vỡ òa niềm vui. Phương Ly liên tục cập nhật từng khoảnh khắc trong trận đấu lên trang cá nhân. Thời khắc tiếng còi mãn cuộc cất lên, nữ ca sĩ phấn khích reo hò.

Phương Ly cập nhật từng khoảnh khắc của trận đấu lịch sử giữa PSG và Inter. Ảnh: @phuongly.

Tuấn Hưng hòa vào dòng người ở sân vận động Allianz Arena để chúc mừng PSG lần đầu lên ngôi vô địch. Anh dùng điện thoại quay lại những khoảnh khắc tại đây và cho biết đây là "trải nghiệm tuyệt vời".

Trước trận đấu, Tuấn Hưng chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh dự đoán PSG sẽ giành chiến thắng trước Inter Milan. "PSG sẽ lên ngôi. Vì trong lịch sử, PSG chưa từng vô địch lần nào hết. Nếu như có một món quà tặng, người chưa từng có quà sẽ hạnh phúc hơn", nam ca sĩ cho biết.

Trong khi đó, Phương Ly nói đây là trận đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Cô phấn khích khi tận mắt chứng kiến, theo dõi hai đội bóng xuất sắc nhất mùa giải cùng tranh tài.

Trên trang cá nhân, ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng nhà báo thể thao nổi tiếng Fabrizio Romano tại Đức. Fabrizio Romano sinh năm 1993, là một nhà báo thể thao người Italy. Anh chuyên đưa tin về chuyển nhượng bóng đá và nổi tiếng với câu cửa miệng "Here we go" khi đưa tin về các giao dịch đã hoàn tất. Anh hiện làm việc cho Sky Sport Italy và từng xuất hiện trong danh sách Forbes 30 năm 2022.

Phương Ly là fan của bóng đá từ nhiều năm qua. Cô theo dõi nhiều trận đấu quan trọng của cả đội tuyển quốc gia lẫn bóng đá quốc tế.

Phương Ly đang tham gia chương trình Em xinh “say hi” - phiên bản nam của Anh trai “say hi”.