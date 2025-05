Bố Ý Nhi sang Ấn Độ cổ vũ con gái thi Miss World

Ông Huỳnh Tấn Nguyên, bố Ý Nhi có mặt tại Ấn Độ để động viên con gái tại chung kết Miss World 2025.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ý Nhi chia sẻ ông Huỳnh Tấn Nguyên khởi hành sang Ấn Độ vào ngày 30/5 để động viên con gái thi chung kết Miss World 2025 (Hoa hậu Thế giới). Ông đi cùng bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng. Bạn trai Ý Nhi không sắp xếp được để có mặt cổ vũ hoa hậu.

Bố Ý Nhi có mặt tại Ấn Độ để cổ vũ con gái thi chung kết Miss World. Ảnh: FBNV.

Trước thềm chung kết, Ý Nhi chia sẻ loạt ảnh cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác. Cô bày tỏ: "Chúng tôi sẽ lưu giữ những tình cảm này qua các bức hình. Và chúng tôi đã tạo ra kỷ niệm cho chính mình". Đại diện Việt Nam cho biết cô giữ tâm thế bình tĩnh, không quá áp lực về kết quả chung cuộc.

Chung kết Miss World diễn ra vào tối 31/5, tại Ấn Độ, với sự tham gia tranh tài của hơn 100 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Ban giám khảo chọn ra top 40 theo 4 vùng lục địa, sau đó tiếp tục quyết định top 20, top 8 và top 4. Mỗi vùng lục địa sẽ có một người đẹp chiến thắng, sau đó tranh các vị trí hoa hậu và 3 á hậu.

Gần một tháng qua, các thí sinh tham gia tranh tài ở nhiều vòng thi phụ thuộc khuôn khổ đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Những người đẹp được dự đoán tiến sâu trong đêm chung kết có thể kể đến như Jasmine Gerhardt (Ireland); Zainab Jama (Somalia), Selma Kamanya (Namibia), Nandini Gupta (Ấn Độ), Krishnah Gravidez (Philippines)...

Một số người đẹp khác có thể gây bất ngờ ở chung kết Miss World năm nay như Idil Bilgen (Thổ Nhĩ Kỳ), Monica Kezia Sembiring (Indonesia), Millie-Mae Adams (Wales) hay Opal Suchata Chuangsri (Thái Lan). Ý Nhi vắng mặt trong nhóm ứng viên tiềm năng.

Sau các vòng thi phụ, thành tích tốt nhất của Ý Nhi là Top 8 Beauty With A Purpose. Trước đó, Ý Nhi trượt top 32 phần thi Thể thao, top 24 Miss World Talents. Head To Head Challenge (thử thách đối đầu), cũng vắng tên Ý Nhi, dù đó là phần thi mà cô tự tin nhất. Thời điểm ấy, màn thuyết trình về dự án" Heart to Head - Từ trái tim đến khối óc", với mục tiêu lắp đặt các tủ sách cộng đồng cho học sinh ở vùng sâu vùng xa của Việt Nam, được Ý Nhi truyền đạt trôi chảy, lưu loát bằng tiếng Anh.

Điều đáng ghi nhận ở Ý Nhi là sự nỗ lực và thân thiện. Trong suốt quá trình tham dự cuộc thi, người đẹp cho thấy sự tự tin, chủ động kết nối với các đại diện đến từ nhiều quốc gia khác.