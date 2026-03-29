Em bé chào đời với 'đôi cánh' trên lưng

Hai ống dẫn lưu được đặt trong tử cung đã giúp thai nhi tràn dịch màng phổi ổn định, chào đời khỏe mạnh ở tuần 36 sau hành trình giữ thai nghẹt thở.

Hai ống shunt trên lưng em bé khi chào đời. Ảnh: BVCC.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sản phụ N.T.H. (Thanh Hóa) vừa sinh con thành công bằng phương pháp mổ lấy thai sau một thai kỳ nhiều biến cố.

Em bé chào đời khỏe mạnh, cất tiếng khóc trong sự nhẹ nhõm của gia đình và ê-kíp y bác sĩ. Đáng chú ý, trên lưng trẻ có hai ống shunt (ống dẫn lưu) nhỏ có hình dạng giống như đôi cánh. Chính những ống dẫn lưu này đã giúp thai nhi vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất, duy trì sự sống trong bụng mẹ thêm một thời gian, tạo điều kiện để chờ đến thời điểm chào đời an toàn.

Theo hồ sơ bệnh án, từ tuần thai thứ 23, thai nhi được phát hiện tràn dịch màng phổi hai bên, có thể chèn ép tim phổi và nhanh chóng tiến triển thành phù thai, suy tim, đe dọa tính mạng. Đến tuần 32, bệnh diễn tiến nặng với phù thai toàn thân và đa ối.

Trước nguy cơ mất thai, các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai đã hội chẩn và quyết định thực hiện thủ thuật đặt shunt dẫn lưu màng phổi ngay trong buồng tử cung. Sau can thiệp, lượng dịch giảm rõ rệt, tình trạng thai nhi dần ổn định, giúp kéo dài thai kỳ.

Rạng sáng 23/3, khi thai được 36 tuần, sản phụ bất ngờ vỡ ối tại nhà và nhanh chóng liên hệ với các bác sĩ theo dõi ca bệnh. Ngay sau đó, TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai, cùng Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Minh Giang, Phó giám đốc Trung tâm Y học bào thai có mặt tại bệnh viện để chuẩn bị phẫu thuật cấp cứu. Song song với đó, ê-kíp sơ sinh được huy động, sẵn sàng các phương án hồi sức như hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản và thở máy nếu cần.

Em bé chào đời khỏe mạnh, nặng 3,4 kg, tự thở tốt. Ảnh: BVCC.

Tuy nhiên, ngay sau khi được lấy ra khỏi tử cung, em bé nặng 3,4 kg đã tự thở tốt, khóc to, không cần can thiệp hồi sức. Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu cho thấy phổi đã được giải phóng và có thể đảm nhận chức năng hô hấp sau sinh.

TS.BS Đỗ Tuấn Đạt cho biết với những trường hợp tràn dịch màng phổi nặng, trẻ sau sinh thường phải hồi sức tích cực, thậm chí cần đặt nội khí quản ngay từ những phút đầu đời. Việc thai nhi được can thiệp dẫn lưu từ trong bụng mẹ, giúp dịch gần như được giải phóng hoàn toàn và có thể tự thở sau sinh, là một kết quả tích cực, phản ánh hiệu quả của kỹ thuật y học bào thai.

Sau sinh, em bé được chuyển tới Trung tâm Sơ sinh để tiếp tục theo dõi. TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm, cho biết trẻ được chẩn đoán tràn dịch dưỡng trấp màng phổi và đang được điều trị theo phác đồ. Các bác sĩ nhận định ca bệnh là minh chứng cho hiệu quả của các kỹ thuật can thiệp bào thai, góp phần cải thiện tiên lượng và giúp những thai kỳ nguy cơ cao có cơ hội đi đến kết cục an toàn.