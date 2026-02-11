Elymom có mặt tại hội chợ mùa xuân 2026

Tại hội chợ mùa xuân 2026, Elymom mang đến sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt dành cho làn da nhạy cảm của mẹ bầu.

Hội chợ mùa xuân 2026 được tổ chức với mục đích thúc đẩy tiêu dùng nội địa, quảng bá sản phẩm do doanh nghiệp Việt sản xuất và tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận giải pháp chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp phù hợp nhu cầu thực tế.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, hội chợ còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu, giúp khách tham quan hiểu hơn về hành trình phát triển và giá trị của từng thương hiệu. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp khẳng định vị thế và kết nối bền chặt hơn với người tiêu dùng trong nước.

Elymom giới thiệu sản phẩm chăm sóc da cho mẹ bầu ở hội chợ mùa xuân 2026.

Việc Elymom tham gia hội chợ mùa xuân 2026 là dấu ấn trên hành trình phát triển của thương hiệu. Đây là dòng mỹ phẩm dành cho làn da nhạy cảm, hướng đến nhiều đối tượng, trong đó có mẹ bầu, mẹ sau sinh và phụ nữ có làn da dễ kích ứng.

Xuất phát từ nhu cầu chăm sóc nhẹ nhàng, phù hợp sinh lý da trong giai đoạn nhạy cảm, Elymom chú trọng nghiên cứu công thức, lựa chọn thành phần và ứng dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn để mang đến sản phẩm phù hợp người dùng.

Gian hàng của Elymom tại hội chợ mùa xuân 2026.

Tại hội chợ mùa xuân 2026, gian hàng Elymom giới thiệu bộ sản phẩm chăm sóc da, đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho làn da nhạy cảm, gồm kem chống nắng cho mẹ bầu với kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, hỗ trợ chống nắng phổ rộng, bảo vệ da trước tác động của tia UVA và UVB; gel rửa mặt hỗ trợ làm sạch nhẹ nhàng, loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn, làm dịu, duy trì độ ẩm tự nhiên cho da; kem dưỡng ẩm hỗ trợ làm sáng, đều màu da, dưỡng ẩm và làm dịu da.

Sản phẩm Elymom được phát triển theo hướng dịu dàng với da, dễ sử dụng và phù hợp nhiều đối tượng, đặc biệt là phụ nữ mang thai và sau sinh.

Sản phẩm của Elymom phù hợp nhiều đối tượng sử dụng.

Tại gian hàng của Elymom, khách tham quan không chỉ được trải nghiệm sản phẩm mà còn có cơ hội tham gia hoạt động tương tác thú vị. Đội ngũ tư vấn của Elymom sẽ chia sẻ kiến thức chăm sóc da, đồng thời gửi tặng phần quà mang ý nghĩa đầu năm như lời chúc sức khỏe và khởi đầu mới cho các gia đình.

Hội chợ mùa xuân 2026 diễn ra từ 2/2 đến 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Gian hàng Elymom mở cửa xuyên suốt thời gian diễn ra hội chợ để chào đón khách tham quan.