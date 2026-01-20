Magicwave và Tập đoàn Kao ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 1/1, Công ty Cổ phần Sóng Thần Hà Nội (Magicwave) chính thức công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Kao Corporation - tập đoàn hàng tiêu dùng và mỹ phẩm hàng đầu Nhật Bản.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống phân phối dòng sản phẩm tã dán và tã quần Merries tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Magicwave và Kao Corporation thiết lập quan hệ chiến lược để mang sản phẩm Merries đến thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác giữa Magicwave và Kao Corporation không đơn thuần là hoạt động thương mại, mà là sự giao thoa giữa hai triết lý kinh doanh lấy lợi ích người tiêu dùng làm trọng tâm. Việc Tập đoàn Kao lựa chọn Magicwave làm đối tác chiến lược tại Việt Nam đã khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp phân phối nội địa trên bản đồ kinh tế khu vực.

Tại sự kiện, ông Đặng Việt Bách - Chủ tịch HĐQT và đại diện Magicwave, chia sẻ: "Magicwave không ngừng nỗ lực kết nối thương mại hóa toàn cầu, đem sản phẩm có chất lượng tốt, công nghệ hiện đại đến với người tiêu dùng Việt Nam. Việc hợp tác với Kao Corporation để phân phối dòng sản phẩm Merries là minh chứng cho cam kết của Magicwave trong việc mang sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế đến với gia đình Việt. Chúng tôi tin rằng sự am hiểu thị trường bản địa của Magicwave kết hợp với công nghệ từ Nhật Bản của Tập đoàn Kao sẽ tạo nên chuẩn mực mới trong việc chăm sóc trẻ em tại Việt Nam”.

Sản phẩm tã dán và tã quần Merries từ lâu đã là biểu tượng của sự dịu dàng và chất lượng. Merries được phát triển trên nền tảng khoa học chuyên sâu về đặc tính làn da nhạy cảm của trẻ. Sản phẩm sở hữu ưu điểm: Độ thông thoáng ấn tượng với công nghệ màng đáy thoáng khí với hơn 5 tỷ lỗ thoát khí siêu nhỏ, giúp da bé khô thoáng, ngăn ngừa tình trạng hăm tã ngay trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Với bề mặt êm ái như tơ lụa, điểm nhấn của tã dán và tã quần Merries là bề mặt tiếp xúc dạng sóng 3D mềm mại, giúp giảm diện tích tiếp xúc giữa da bé và bề mặt tã, bảo vệ làn da của bé khỏi kích ứng cơ học. Khả năng siêu thấm hút nhờ lõi thấm hút cấu trúc khối thấm hút nhanh chóng khóa chặt chất lỏng, ngăn thấm ngược, mang lại cho bé giấc ngủ ngon và sự thoải mái suốt ngày dài. Thiết kế thông minh cùng hệ thống thun co giãn linh hoạt theo từng chuyển động của bé, không để lại vết hằn nhưng vẫn ôm khít, chống tràn hiệu quả.

Sự hiện diện của tã dán và tã quần Merries thông qua hệ thống phân phối chính ngạch của Magicwave sẽ giúp phụ huynh tiếp cận sản phẩm chất lượng cao, được bảo chứng bởi nghiên cứu khoa học và triết lý nhân văn của Nhật Bản.

Trong giai đoạn tới, Magicwave và Kao Corporation cam kết tiếp tục đầu tư vào hệ thống cung ứng và truyền thông giá trị sản phẩm. Hai bên sẽ tập trung xây dựng chương trình trải nghiệm khách hàng, cung cấp kiến thức chăm sóc trẻ em an toàn, chuẩn khoa học thông qua từng sản phẩm.

Sự hợp tác này không chỉ là một hợp tác kinh doanh thông thường, mà còn cụ thể hóa tôn chỉ “Phát triển kinh doanh chính là kiến tạo nên giá trị cuộc sống cao đẹp” của Magicwave. Điều này góp phần tích cực cho sự phát triển của thị trường sản phẩm mẹ và bé tại Việt Nam, vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc, đem đến giá trị phát triển cho cộng đồng.

Sản phẩm tã dán và tã quần Merries chính hãng do Magicwave phân phối hiện có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn, chuỗi mẹ và bé, shop bán lẻ uy tín trên toàn quốc, ngoại trừ một số chuỗi nhất định.