Elon Musk xóa tài khoản của Kanye West?

Theo Daily Mail, tài khoản của Kanye West trên mạng xã hội X đã ngừng hoạt động sau loạt bài viết có nội dung bài Do Thái, kỳ thị phụ nữ, phân biệt chủng tộc và chỉ trích Taylor Swift. Trước đó, rapper thông báo sẽ rời khỏi mạng xã hội này, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Elon Musk vì đã cho phép anh "xả giận".

Phản hồi về hành động của Kanye West, ông chủ mạng xã hội X cho biết: "Với những gì anh ấy đã đăng, tài khoản của anh ấy hiện được phân loại là NSFW. Mọi người sẽ không thấy nội dung như vậy nữa".

Cũng theo Daily Mail, Milo Yiannopoulos, người phát ngôn của rapper chia sẻ rằng: "Chúng tôi chỉ muốn làm rõ rằng anh ấy đã hủy kích hoạt tài khoản và không bị cấm".

Trước đây, Kanye West từng cho rằng Elon Musk đã ngầm can thiệp vào tài khoản mạng xã hội của anh, làm giảm số lượt người xem.

Sáng 3/2, vợ chồng Kanye West và Bianca Censori gây tranh cãi trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy lần thứ 67 diễn ra ở sân vận động Crypto.com, thành phố Los Angeles, Mỹ vào sáng 3/2 (giờ Hà Nội). Theo đó, Censori gây sốc khi cởi áo choàng lông, để lộ trang phục theo mốt naked dress trong suốt. Ngay sau đó, cả hai đã bị nhân viên an ninh hộ tống ra khỏi buổi lễ.

Sau màn mặc gây sốc, hàng loạt tranh cãi liên quan tới bộ trang phục của Censori bùng lên trên các diễn đàn, mạng xã hội. Đa số bình luận chỉ trích cô phản cảm, cố tạo chiêu trò cùng chồng để được chú ý.

Nguồn tin New York Post tiết lộ Bianca Censori thực sự không thích mặc hở hang và gây chú ý trên thảm đỏ lễ trao giải. Một người bạn thân của Kanye West tiết lộ với tờ báo rằng Censori đã nhiều lần muốn mặc kín đáo hơn.

