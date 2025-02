Người mẫu Đài Loan Lưu Kiều An bị bắt

Người mẫu Lưu Kiều An bị bắt giữ sau 6 năm lẩn trốn tại Mỹ. Cô sẽ bị trục xuất về Đài Loan (Trung Quốc).

Tờ China Times đưa tin một người phụ nữ Đài Loan đã bị bắt giữ ở California (Mỹ) vào tháng trước. Tới 8/2, Cục Điều tra Hình sự xác nhận người phụ nữ đó là Lưu Kiều An và đang phối hợp với cảnh sát Mỹ để trục xuất cô về Đài Loan (Trung Quốc).

Theo China Times, trong thời gian sinh sống và làm việc tại Đài Loan, Lưu Kiều An vướng hàng loạt bê bối, bao gồm tham gia và môi giới mại dâm, các vụ án ma túy... Năm 2016, người mẫu này thừa nhận môi giới mại dâm hai lần và bị kết án hai năm quản chế trong phiên tòa đầu tiên. Năm 2018, Lưu Kiều An bị cảnh sát bắt giữ vì tội tàng trữ ketamine. Cô cho biết nghiện ma túy sau khi uống ketamine do khách hàng cung cấp khi làm DJ tại một hộp đêm vào năm 2015. Sau đó, cô phát hiện bị thủng vách ngăn mũi và loét dạ dày nên quyết định đến bệnh viện để cai nghiện.

Hình ảnh Lưu Kiều An bị bắt giữ. Ảnh: TVBS.

Lưu Kiều An bị truy nã vì các tội danh bao gồm buôn bán ma túy xuyên quốc gia, lừa đảo, tham ô. Vào tháng 5/2019, cô rời Đài Loan và nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ với tư cách du khách tạm thời. Nhiều năm qua, cô lẩn trốn trái phép tại Mỹ. Lưu Kiều An bị bắt tại một khách sạn ở Boston vào 23/1.

Trong thời gian ở Mỹ, Lưu Kiều An đã bị một tạp chí vạch trần là có liên quan đến vụ tranh cãi gây quỹ ở nước ngoài. Lưu Kiều An cho biết cô quyên góp 400 cuốn sách cho một thư viện ở Mỹ nhưng thực chất cô không quyên góp gì và tấm ảnh cô đăng lấy từ Internet. Để đáp trả cáo buộc trên, Lưu Kiều An mắng phóng viên là vô liêm sỉ. Sau đó cô tiết lộ bản thân đang mắc bệnh ung thư hạch giai đoạn cuối. Cô chỉ muốn giữ lương tâm trong sáng, xứng đáng với bản thân, cha mẹ và con gái để họ không phải chịu nỗi nhục nhã.

Lưu Kiều An sinh năm 1985, là người mẫu nổi tiếng Đài Loan. Cô từng được mệnh danh “nữ thần mặt trời” trước khi hàng loạt bê bối nổ ra.