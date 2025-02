Jessica Alba trước khi ly hôn

Jessica Alba sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 13 trong Camp Nowherevà nổi tiếng ở tuổi 19 với vai chính trong loạt phim truyền hình Dark Angel (2000–2002). Sau đó, cô tham gia hàng loạt dự án nổi tiếng như Fantastic Four, Good Luck Chuck, The Eye, Valentine's Day, Little Fockers... Cash Warren sinh năm 1979, là trợ lý đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim. Anh là con trai của nam diễn viên nổi tiếng Michael Warren. Cash Warren có với Jessica Alba 3 đứa con sau 17 năm chung sống, lần lượt là Honor (17 tuổi), Haven (14 tuổi) và Hayes (7 tuổi).