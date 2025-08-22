Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Hành động không ngờ của Elon Musk với Mark Zuckerberg

  • Thứ sáu, 22/8/2025 15:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cả Meta và Mark Zuckerberg đều đã nhận được thư ngỏ mua lại OpenAI từ tỷ phú Elon Musk nhưng quyết định không tham gia vào thương vụ.

Elon Musk từ có ý định cùng Mark Zuckerberg thâu tóm OpenAI. Ảnh: CNBC.

Theo một hồ sơ tòa án được công bố vào ngày 21/8, tỷ phú Elon Musk đã đề nghị Giám đốc Điều hành (CEO) của Meta, Mark Zuckerberg, cùng tài trợ cho thương vụ mua lại OpenAI với giá 97,4 tỷ USD vào đầu năm 2025.

Thông tin này nằm trong vụ kiện pháp lý giữa Musk và OpenAI, đang diễn ra tại một tòa án liên bang ở Bắc California, Mỹ. Đề xuất này cho thấy nỗ lực bất ngờ nhằm hợp nhất sức mạnh tài chính của hai trong số những nhân vật quyền lực nhất Thung lũng Silicon để thâu tóm "ngôi sao" đang lên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thông tin gây bất ngờ vì Musk và Zuckerberg không có quan hệ tốt đẹp. Hai người từng nhiều lần khẩu chiến trên mạng xã hội, nhất là khi ông chủ SpaceX mua lại Twitter còn Meta ra mắt Threads. Những vị tỷ phú này còn từng hẹn nhau đấu võ đài dù sau đó sự kiện không thành.

Vấn đề xuất phát từ 2015, khi Elon Musk phẫn nộ trước việc công ty và CEO Sam Altman nỗ lực chuyển đổi mô hình hoạt động từ phi lợi nhuận sang kiếm tiền. Từng là bạn bè thân thiết, giờ đây Altman và Musk đã trở thành đối thủ, đặc biệt sau khi OpenAI vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh với khoản đầu tư hàng tỷ USD từ Microsoft.

Vào năm 2023, ông Musk thành lập xAI với mục tiêu trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của OpenAI. Tiếp đó, ông đã kiện OpenAI với cáo buộc vi phạm hợp đồng, đồng thời tìm cách ngăn cản công ty này chuyển đổi sang mô hình kinh doanh vì lợi nhuận.

Trong các yêu cầu phản tố, OpenAI cáo buộc "nỗ lực thầu giả" của Musk và xAI đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ. Công ty này cũng cho rằng Musk đã thực hiện hành vi "quấy rối" thông qua các vụ kiện, cũng như các cuộc công kích trên mạng xã hội và truyền thông.

Để phục vụ vụ kiện, OpenAI đã nộp đơn yêu cầu tòa án triệu tập Meta, đề nghị cung cấp các thông tin liên lạc giữa công ty, CEO Mark Zuckerberg và Elon Musk về thương vụ này.

Trong tuyên bố gửi tòa án hôm 21/8, OpenAI cho biết Musk và xAI, trong nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư để tài trợ thương vụ thâu tóm, đã tiếp cận ông Zuckerberg bằng một thư ngỏ ý (LOI). Nội dung thư đề cập đến "các thỏa thuận tài chính hoặc khoản đầu tư tiềm năng".

Theo hồ sơ, cả CEO Mark Zuckerberg và Meta đều không ký vào bức thư. Một phát ngôn viên của Meta đã từ chối bình luận về vụ việc. Trong khi đó, luật sư của ông Musk, Marc Toberoff, cũng không phản hồi yêu cầu đưa ra bình luận.

Hồ sơ cũng chỉ ra Meta đang "chi mạnh để phát triển năng lực AI riêng", "đưa ra các gói lương lên tới 100 triệu USD hoặc hơn cho các nhà nghiên cứu AI hàng đầu, và cố gắng lôi kéo nhân viên của OpenAI". Về phía mình, Meta lập luận rằng yêu cầu cung cấp tài liệu của OpenAI là quá rườm rà và rằng OpenAI nên tự thu thập các thông tin liên lạc liên quan từ Musk và xAI.

Elon Musk khi thiết kế Cybertruck: 'Đừng trái ý tôi!'

Trong cuốn Tiểu sử Elon Musk, tác giả Walter Isaacson đưa người đọc đến những câu chuyện đằng sau vị tỷ phú phức tạp, như cách ông cùng lúc điều hành loạt doanh nghiệp Tesla, SpaceX và Twitter. Nguồn cảm hứng để thiết kế ra chiếc xe Cybertruck cũng được nhắc đến. Việc Elon Musk kiên định với thiết kế lạ lùng của mẫu xe bán tải, thậm chí đến mức cực đoan, cho thấy tính cách của vị tỷ phú.

AI Grok của Elon Musk bị đình chỉ trên X

Chatbot AI Grok của Elon Musk bất ngờ bị X tạm khóa tài khoản, trước khi hoạt động trở lại với loạt phản hồi mâu thuẫn về phân biệt chủng tộc.

11:26 12/8/2025

GrokAI của Elon Musk tạo clip khiêu dâm

Tính năng mới trên Grok, chatbot của xAI do Elon Musk sở hữu, đang gây ra một làn sóng tranh cãi lớn khi dễ dàng tạo ra video khiêu dâm của người nổi tiếng.

16:52 6/8/2025

Mark Zuckerberg và vợ khiến hàng xóm đau đầu

Mark Zuckerberg bị cáo buộc vi phạm quy định thành phố và khiến người dân trong khu vực bức xúc.

07:40 12/8/2025

Việt Anh

Elon Musk mua OpenAI Elon Musk Mark Zuckerberg OpenAI Meta Elon Musk Mark Zuckerberg Sam Altman mời Thâu tóm mua

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý