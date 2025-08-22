Hành động không ngờ của Elon Musk với Mark Zuckerberg

Cả Meta và Mark Zuckerberg đều đã nhận được thư ngỏ mua lại OpenAI từ tỷ phú Elon Musk nhưng quyết định không tham gia vào thương vụ.

Elon Musk từ có ý định cùng Mark Zuckerberg thâu tóm OpenAI. Ảnh: CNBC.

Theo một hồ sơ tòa án được công bố vào ngày 21/8, tỷ phú Elon Musk đã đề nghị Giám đốc Điều hành (CEO) của Meta, Mark Zuckerberg, cùng tài trợ cho thương vụ mua lại OpenAI với giá 97,4 tỷ USD vào đầu năm 2025.

Thông tin này nằm trong vụ kiện pháp lý giữa Musk và OpenAI, đang diễn ra tại một tòa án liên bang ở Bắc California, Mỹ. Đề xuất này cho thấy nỗ lực bất ngờ nhằm hợp nhất sức mạnh tài chính của hai trong số những nhân vật quyền lực nhất Thung lũng Silicon để thâu tóm "ngôi sao" đang lên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thông tin gây bất ngờ vì Musk và Zuckerberg không có quan hệ tốt đẹp. Hai người từng nhiều lần khẩu chiến trên mạng xã hội, nhất là khi ông chủ SpaceX mua lại Twitter còn Meta ra mắt Threads. Những vị tỷ phú này còn từng hẹn nhau đấu võ đài dù sau đó sự kiện không thành.

Vấn đề xuất phát từ 2015, khi Elon Musk phẫn nộ trước việc công ty và CEO Sam Altman nỗ lực chuyển đổi mô hình hoạt động từ phi lợi nhuận sang kiếm tiền. Từng là bạn bè thân thiết, giờ đây Altman và Musk đã trở thành đối thủ, đặc biệt sau khi OpenAI vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh với khoản đầu tư hàng tỷ USD từ Microsoft.

Vào năm 2023, ông Musk thành lập xAI với mục tiêu trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của OpenAI. Tiếp đó, ông đã kiện OpenAI với cáo buộc vi phạm hợp đồng, đồng thời tìm cách ngăn cản công ty này chuyển đổi sang mô hình kinh doanh vì lợi nhuận.

Trong các yêu cầu phản tố, OpenAI cáo buộc "nỗ lực thầu giả" của Musk và xAI đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ. Công ty này cũng cho rằng Musk đã thực hiện hành vi "quấy rối" thông qua các vụ kiện, cũng như các cuộc công kích trên mạng xã hội và truyền thông.

Để phục vụ vụ kiện, OpenAI đã nộp đơn yêu cầu tòa án triệu tập Meta, đề nghị cung cấp các thông tin liên lạc giữa công ty, CEO Mark Zuckerberg và Elon Musk về thương vụ này.

Trong tuyên bố gửi tòa án hôm 21/8, OpenAI cho biết Musk và xAI, trong nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư để tài trợ thương vụ thâu tóm, đã tiếp cận ông Zuckerberg bằng một thư ngỏ ý (LOI). Nội dung thư đề cập đến "các thỏa thuận tài chính hoặc khoản đầu tư tiềm năng".

Theo hồ sơ, cả CEO Mark Zuckerberg và Meta đều không ký vào bức thư. Một phát ngôn viên của Meta đã từ chối bình luận về vụ việc. Trong khi đó, luật sư của ông Musk, Marc Toberoff, cũng không phản hồi yêu cầu đưa ra bình luận.

Hồ sơ cũng chỉ ra Meta đang "chi mạnh để phát triển năng lực AI riêng", "đưa ra các gói lương lên tới 100 triệu USD hoặc hơn cho các nhà nghiên cứu AI hàng đầu, và cố gắng lôi kéo nhân viên của OpenAI". Về phía mình, Meta lập luận rằng yêu cầu cung cấp tài liệu của OpenAI là quá rườm rà và rằng OpenAI nên tự thu thập các thông tin liên lạc liên quan từ Musk và xAI.