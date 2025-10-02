Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỷ USD

  • Thứ năm, 2/10/2025 07:14 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, ngày 1/10 tỷ phú Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản đạt 500 tỷ USD.

Tỷ phú công nghệ, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Forbes cho biết giá trị tài sản ròng của Musk đạt mức trên vào lúc 15h30 (giờ Bờ Đông Mỹ), tăng thêm 9,3 tỷ USD chỉ trong ngày nhờ cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng gần 4%. Hiện Musk bỏ xa người đứng thứ hai là Larry Ellison khoảng 150 tỷ USD và đã đi được một nửa chặng đường để trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” đầu tiên.

Tài sản của Musk chủ yếu đến từ 12% cổ phần tại Tesla, hiện trị giá 191 tỷ USD, cùng phần sở hữu tại tập đoàn vũ trụ SpaceX (ước tính 42%) trị giá 168 tỷ USD. Ngoài ra, Musk còn nắm khoảng 53% cổ phần trong xAI Holdings, công ty hợp nhất giữa mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và công ty trí tuệ nhân tạo xAI, trị giá khoảng 60 tỷ USD.

Từ tháng 3/2020 đến nay, tài sản của Musk đã tăng đột biến. Khi đó ông sở hữu 24,6 tỷ USD, trở thành người giàu nhất thế giới lần đầu vào tháng 1/2021 với 190 tỷ USD. Ông đạt mốc 200 tỷ USD vào tháng 9/2021, 300 tỷ USD vào tháng 11/2021 và 400 tỷ USD vào tháng 12/2024.

Nếu tốc độ tăng trưởng hiện nay được duy trì, Musk có thể trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” đầu tiên trước tháng 3/2033, khi gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD tại Tesla của ông bắt đầu được giải ngân.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/elon-musk-tro-thanh-nguoi-dau-tien-so-huu-500-ty-usd-20251002060300301.htm

Thanh Tùng/TTXVN

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Larry Ellison

    Larry Ellison

    Lawrence Joseph "Larry" Ellison là nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị. Tháng 10/2018, theo định giá của tạp chí Forbes, Larry là người giàu thứ 5 trên thế giới với tổng giá trị tài sản khoảng 60,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 17/8/1944
    • Nơi sinh: Lower East Side, Manhattan, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,5 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Adda Quinn (1967-1974), Nancy Wheeler Jenkins (1977-1978), Barbara Boothe (1983-1986), Melanie Craft (2003-2010)
    • Con: 2

  • Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỷ phú Thế giới là một bảng xếp hạng hàng năm của các tỷ phú giàu nhất thế giới tính bằng tài sản ròng được biên soạn và xuất bản vào tháng 3 hàng năm bởi tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes. Tổng giá trị ròng của mỗi cá nhân trong danh sách được ước lượng và được trích dẫn bằng đô la Mỹ, dựa trên tài sản đã được ghi chép và tính nợ. Tiền bản quyền và nhà độc tài có tài sản đến từ vị trí của họ bị loại khỏi danh sách này. Danh sách này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987.

    Bạn có biết: Năm 2017, đã có 2043 người trong danh sách, gồm 76 người từ Trung Quốc và 25 người từ Hoa Kỳ; có 56 người dưới 40 tuổi và có 227 phụ nữ. Đây là lần đầu tiên danh sách vượt trên 2.000 người.

    • Ra mắt: 3/1987

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

