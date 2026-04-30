Elon Musk: 'Tôi thật ngu ngốc'

Musk thừa nhận tại tòa rằng ông đã sai lầm khi bỏ 38 triệu USD giúp OpenAI khởi nghiệp, trong khi một số bằng chứng của công ty AI lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Elon Musk xuất hiện tại phiên toà để làm chứng. Ảnh: New York Times.

Trong ngày thứ hai của phiên tòa tại Oakland (Mỹ), Elon Musk tiếp tục làm chứng và thừa nhận điều mà ông gọi là sai lầm lớn nhất của mình với OpenAI.

"Tôi thật ngốc khi cung cấp cho họ nguồn vốn miễn phí để thành lập một công ty khởi nghiệp. Tôi đã cho họ 38 triệu USD , về cơ bản là nguồn vốn miễn phí, để tạo ra thứ mà sau này trở thành một công ty trị giá 800 tỷ USD ", Musk nói khi trả lời câu hỏi của luật sư Steven Molo.

Musk mô tả năm 2018 là thời điểm mầm mống của cuộc chiến pháp lý ngày hôm nay. Khi đó, ông rất bận rộn với hoạt động sản xuất của Tesla và SpaceX. Vị tỷ phú thừa nhận "thậm chí không có thời gian tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị" của OpenAI. Khi họ xem xét việc sáp nhập công ty vì lợi nhuận vào cấu trúc của mình, Musk cho biết ông không phản đối nhưng muốn tổ chức phi lợi nhuận vẫn nắm quyền điều hành.

Bằng chứng chống lại Elon Musk

Musk nói ông bắt đầu thực sự lo ngại khi Microsoft tuyên bố đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI đầu năm 2023, sau khi ChatGPT trở thành hiện tượng toàn cầu. Ông đã nhắn tin cho Altman hỏi "chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" và gọi khoản đầu tư này là "chiêu trò lừa đảo."

"Về cơ bản, họ đã biến tổ chức phi lợi nhuận thành một công ty trị giá 20 tỷ USD . Thẳng thắn mà nói, tôi cảm thấy đó như một vụ hối lộ", Musk nói. Sau khi Microsoft đầu tư, Altman đề nghị Musk góp vốn vào công ty nhưng ông từ chối.

William Savitt, luật sư của OpenAI tuyên bố Elon Musk đang đưa ra các bằng chứng không đúng sự thật. Ảnh: New York Times.

Phía bên kia phòng xử án, William Savitt, luật sư của OpenAI, bắt đầu phản bác bằng các bằng chứng email. Savitt trình ra email năm 2017 cho thấy khi OpenAI xem xét chuyển sang mô hình vì lợi nhuận, chính Musk đã muốn nắm giữ phần lớn cổ phần và toàn quyền kiểm soát, bao gồm quyền lựa chọn đa số thành viên hội đồng quản trị.

Savitt còn trình các email cũ khác, trong đó CEO Tesla hứa với các nhà sáng lập OpenAI rằng ông sẽ thành lập một công ty vì lợi nhuận dưới quyền kiểm soát của ông.

Cuộc đối đáp giữa Musk và Savitt trở nên gay gắt. Musk gọi những câu hỏi của Savitt là "rối rắm về mặt định nghĩa" và được thiết kế để đánh lừa. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho OpenAI lại chỉ ra sự mâu thuẫn trong lời khai của Musk khi không nói rõ số tiền đã đầu tư.

Mối quan hệ phức tạp

Mối quan hệ giữa Savitt và Musk có lịch sử phức tạp. Savitt từng đại diện cho Musk và Tesla trong vụ kiện gian lận chứng khoán liên quan đến thương vụ mua lại SolarCity. Sau đó, ông lại đại diện cho Twitter chống lại CEO Tesla khi tỷ phú này cố gắng rút lui khỏi thương vụ mua lại mạng xã hội năm 2022. Sau khi vị tỷ phú gốc Nam Phi hoàn tất thương vụ mua lại và đổi tên thành X, công ty đã kiện hãng luật của Savitt với cáo buộc "làm giàu bất chính" từ khoản thu nhập 90 triệu USD .

Savitt còn ám chỉ vụ kiện của Musk chỉ là nỗ lực trì hoãn OpenAI trong khi các kỹ sư của ông phát triển Grok tại xAI.

Elon Musk có thể khiến kế hoạch IPO của OpenAI đổ vỡ. Ảnh: AFP.

Phiên tòa không chỉ là cuộc chiến cá nhân giữa 2 người. Kết quả của nó có thể định hình lại toàn bộ ngành AI. Nếu Musk thắng và tòa buộc OpenAI trở về mô hình phi lợi nhuận, kế hoạch IPO của gã khổng lồ AI này sẽ sụp đổ. Nguồn vốn mà OpenAI cần để duy trì cuộc đua với Google, Anthropic và các đối thủ Trung Quốc sẽ bị cắt đứt.

Ngược lại, nếu OpenAI thắng, đây sẽ là tín hiệu xác nhận rằng các tổ chức phi lợi nhuận công nghệ hoàn toàn có thể chuyển đổi sang mô hình vì lợi nhuận mà không vi phạm nghĩa vụ ban đầu, mở đường cho nhiều startup AI khác đi theo hướng tương tự.

Với việc được định giá hơn 300 tỷ USD và phục vụ hơn 900 triệu người dùng mỗi tuần, vụ kiện giữa Elon Musk và OpenAI là một trong những phiên tòa có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến tương lai của công nghệ kể từ vụ kiện chống độc quyền Microsoft năm 2001.