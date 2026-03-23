Elon Musk công bố siêu dự án không tưởng

  • Thứ hai, 23/3/2026 07:31 (GMT+7)
Elon Musk tin rằng Terafab, nhà máy chip chung giữa Tesla, SpaceX và xAI với chi phí đầu tư 20-25 tỷ USD, có thể sản xuất 1 terawatt năng lực tính toán mỗi năm.

Elon Musk cho rằng công suất sản xuất chip hiện tại không đủ cho tham vọng của ông. Ảnh: AFP.

Ngày 21/3, Elon Musk bước lên sân khấu tại nhà máy điện Seaholm ở trung tâm Austin, Texas để công bố Terafab, dự án ông gọi là "lời giải cho bài toán làm chip hoành tráng nhất lịch sử".

Terafab là liên doanh giữa Tesla, SpaceX và xAI, ước tính tiêu tốn 20-25 tỷ USD. Cơ sở đầu tiên sẽ được xây dựng gần Gigafactory của Tesla tại Austin, bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất bán dẫn từ thiết kế chip, sản xuất, đóng gói tiên tiến và kiểm thử. Mục tiêu cuối cùng của siêu dự án này là sản xuất 1 terawatt năng lực tính toán mỗi năm, với 80% trong số đó sẽ triển khai trên các vệ tinh AI ngoài không gian.

"Đây là thời điểm tuyệt vời để xây dựng Terafab hoặc không bao giờ. Chúng tôi cần rất nhiều chip, do đó việc triển khai Terafab là điều cấp bách", Musk tuyên bố.

Lý do CEO Tesla đưa ra là việc các nhà cung cấp chip hiện tại không mở rộng đủ nhanh. Tesla đang mua chip từ TSMC, Samsung và Micron. Theo tỷ phú giàu nhất thế giới, tổng sản lượng chip của toàn bộ nhà máy hiện có trên Trái Đất chỉ đáp ứng khoảng 2% nhu cầu của các dự án của ông.

"Chúng tôi rất biết ơn chuỗi cung ứng hiện tại. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng của họ thấp hơn nhiều so với những gì chúng tôi muốn", Elon Musk nói thêm.

Terafab sẽ sản xuất 2 loại chip. Loại thứ nhất tối ưu cho việc xử lý tác vụ tự động hoá, phục vụ xe Tesla, robotaxi và robot hình người Optimus. Loại thứ 2 là chip hiệu năng cao thiết kế riêng cho không gian, phục vụ SpaceX và xAI.

Tesla cho biết Terafab là "bước tiếp theo để trở thành nền văn minh thiên hà", kết hợp logic, bộ nhớ và đóng gói tiên tiến.

Elon Musk anh 1

Dự án Terafab của Elon Musk bị đặt nhiều hoài nghi. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, tham vọng này đi kèm với nhiều hoài nghi. Musk không có kinh nghiệm trong sản xuất bán dẫn và có lịch sử đặt ra các mục tiêu viển vông. Để so sánh, TSMC đã phải đầu tư 165 tỷ USD trong nhiều năm để xây 6 nhà máy tại Arizona. Song, các cơ sở này sẽ không đạt được tiến trình 2 nm cho đến năm 2029.

Một nhà máy 2 nm duy nhất với công suất sản xuất 50.000 wafer mỗi tháng đã tốn khoảng 28 tỷ USD và mất khoảng 38 tháng để xây dựng tại Mỹ.

Ông Vaibhav Taneja, Giám đốc tài chính của Tesla thừa nhận chi phí triển khai Terafab ước tính 20-25 tỷ USD chưa được đưa vào kế hoạch chi tiêu vốn của công ty cho năm 2026. Trong khi đó, Elon Musk cũng không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho dự án.

Trong khi đó, ông Greg Abbott, Thống đốc bang Texas lại hoan nghênh kế hoạch của CEO Tesla. "Tầm nhìn của anh thật mạnh mẽ và chúng tôi tự hào vì tất cả những gì anh làm ở đây", ông viết trên mạng xã hội.

Minh Hoàng

Elon Musk Elon Musk Elon Musk Terafab Tesla SpaceX xAI

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

