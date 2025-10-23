Ekitike - 69 triệu bảng bắt đầu đáng giá

Liverpool gạt bỏ nỗi ám ảnh mang tên Manchester United bằng chiến thắng rực lửa 5-1 trước Eintracht Frankfurt tại nước Đức rạng sáng 23/10.

Ekitike đang cho thấy giá trị.

Nhưng hơn cả tỷ số, trận đấu này là minh chứng rõ ràng cho một bước ngoặt đang hình thành trong triều đại Arne Slot - khi Hugo Ekitike nổi lên như biểu tượng mới của sự táo bạo và khát vọng, còn Alexander Isak dần đánh mất chính mình.

Từ bóng tối thất bại đến ánh sáng Frankfurt

Bốn thất bại liên tiếp khiến Liverpool bước vào chuyến làm khách nước Đức thuộc League Phase, Champions League trong tâm thế của kẻ bị tổn thương. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, họ lại tìm thấy nguồn cảm hứng để tái sinh. Arne Slot chọn cách ra đòn mạnh mẽ: tung Ekitike - cầu thủ từng bị nghi ngờ vì tuổi trẻ và giá chuyển nhượng 69 triệu bảng - vào đội hình xuất phát.

Và chỉ sau 35 phút, lựa chọn ấy được đền đáp. Trong pha phản công mẫu mực, Ekitike băng xuống, lạnh lùng dứt điểm vào lưới đội bóng cũ Frankfurt, mang về bàn gỡ hòa mở ra thế trận áp đảo cho Liverpool. Từ khoảnh khắc đó, mọi lo âu tan biến. Liverpool chơi bóng như thể họ chưa từng sa sút - tốc độ, chính xác, và đầy khát vọng.

Điều khiến màn trình diễn của Ekitike trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở bàn thắng. Anh chơi thứ bóng đá giàu năng lượng và tinh tế, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, phối hợp nhuần nhuyễn cùng Florian Wirtz và Curtis Jones. Ở tuổi 23, Ekitike thể hiện sự chững chạc hiếm có: biết chọn vị trí, biết cách thoát pressing và đặc biệt, luôn sẵn sàng hy sinh cho tập thể.

Ekitike chơi ngày càng hay.

Khi được thay ra phút 74 để nhường chỗ cho Mohamed Salah, cầu thủ người Pháp nhận tràng pháo tay vang dội từ khán đài - dấu hiệu cho thấy anh đang chinh phục trái tim người hâm mộ nhanh hơn bất cứ ai dự đoán. Sáu bàn sau 12 trận - con số ấy không chỉ là thống kê, mà còn là tuyên ngôn: Ekitike đang trở thành mảnh ghép mà Slot chờ đợi.

Isak và nỗi thất vọng 125 triệu bảng

Ở chiều ngược lại, Alexander Isak tiếp tục chuỗi ngày đáng quên. Được kỳ vọng là bản hợp đồng mang tính đột phá, Isak hiện tại chỉ để lại sự thất vọng tràn trề. Sau màn trình diễn nhạt nhòa trước Manchester United, anh lại biến mất trên sân Frankfurt - không tốc độ, không sắc sảo, không đam mê.

Slot, vốn không phải mẫu HLV thích nuông chiều ngôi sao, ra quyết định lạnh lùng: rút Isak ra ngay sau hiệp một. Thông điệp rất rõ ràng - không ai được đảm bảo suất đá chính nếu không chứng minh giá trị. Và nếu Wirtz từng phải ngồi dự bị để tìm lại chính mình, Isak giờ đây cũng cần một “cú tát thức tỉnh” tương tự.

Chiến thắng ở Frankfurt không chỉ giúp Liverpool giải tỏa áp lực, mà còn mở ra một cuộc cạnh tranh mới trên hàng công. Khi Brentford - đội bóng nổi tiếng với lối phòng ngự chặt chẽ - đang chờ đón họ cuối tuần này, Slot hẳn đã tìm thấy câu trả lời cho vị trí trung phong: Ekitike xứng đáng được trao cơ hội.

Trong bóng đá, phong độ là sự thật duy nhất. Isak có thể từng là “bom tấn”, nhưng Ekitike đang là niềm cảm hứng sống động cho lối chơi Slot đang xây dựng - tốc độ, áp lực và hiệu quả. Một Liverpool mới có thể đang hình thành, nơi những cầu thủ trẻ giàu khát vọng như Ekitike đang viết tiếp truyền thống của Anfield: không ai lớn hơn tập thể.