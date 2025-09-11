Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin

Bị hoài nghi, la ó và thậm chí kêu gọi thay thế, nhưng Sebastian Beccacece vẫn đưa Ecuador đến World Cup 2026 với hàng thủ chắc chắn nhất lịch sử vòng loại Nam Mỹ.

Tuyển Ecuador giành vé dự World Cup 2026 với chỉ 5 bàn thua ở vòng loại.

Trong bóng đá Nam Mỹ, nơi người hâm mộ tôn thờ sự rực lửa và tính ngẫu hứng, Sebastian Beccacece đang viết một câu chuyện khác: một Ecuador kỷ luật, lầm lì và gần như bất khả xâm phạm. Từ chỗ bị xem như “người ngoài cuộc”, chiến lược gia người Argentina biến hoài nghi thành thành tích, đưa đội bóng xứ Andes đến World Cup 2026 với dấu ấn phòng ngự đậm nét nhất trong lịch sử.

Từ la ó đến kỷ lục phòng ngự

Con số 5 bàn thua sau 18 trận vòng loại không chỉ gây ngạc nhiên, mà còn thiết lập một chuẩn mực mới. Trước đây, Argentina và Brazil từng được coi là biểu tượng chắc chắn khi chỉ thủng lưới ba bàn sau 15 trận. Nhưng Ecuador của Beccacece còn khắc nghiệt hơn: chỉ Rodrygo (Brazil) và Jhonder Cadiz (Venezuela) đủ sức chọc thủng lưới họ. Với phần còn lại, Ecuador dựng lên bức tường bất khả xâm phạm.

Điều đáng nói là sự vững chắc ấy không đến từ những ngôi sao phòng ngự đình đám, mà từ hệ thống gắn kết, kỷ luật và tinh thần tập thể. Beccacece không xây dựng một đội bóng dựa trên cá nhân, mà là một khối thống nhất - mỗi cầu thủ đều biết chính xác vị trí, vai trò và sự hy sinh cần có.

Thành tích thuyết phục là thế, nhưng Beccacece vẫn chưa hoàn toàn chinh phục được khán giả. Cảnh tượng ông bị la ó ở sân nhà trước trận gặp Argentina, ngay cả khi đội đã bất bại nhiều vòng, cho thấy sự khắt khe của dư luận. Ecuador hòa bốn trận liên tiếp, hàng công tịt ngòi, và người hâm mộ cảm thấy mình bị “tước đi niềm vui bóng đá”.

HLV Beccacece tạo ra một tuyển Ecuador lì lợm.

Người ta nhớ đến Beccacece của Defensa y Justicia hay Racing - nơi ông từng theo đuổi thứ bóng đá pressing tấn công sôi động - và chờ đợi điều tương tự ở đội tuyển quốc gia. Nhưng thực tế, ông chọn con đường an toàn hơn: phòng ngự chặt, chắc chắn, và nếu cần, chấp nhận những trận đấu “không đẹp mắt” để đổi lấy điểm số.

Bóng đá tuyển và sự thực dụng cần thiết

Đây chính là khác biệt giữa bóng đá CLB và đội tuyển quốc gia. Ở CLB, Beccacece có thể rèn pressing trong nhiều tháng, thử nghiệm nhân sự và tìm công thức tối ưu. Nhưng với đội tuyển, ông chỉ có vài ngày trước mỗi trận, cầu thủ đến từ nhiều môi trường khác nhau, thể trạng không đồng đều. Trong bối cảnh ấy, đặt nền móng bằng sự vững vàng nơi hàng thủ là lựa chọn hợp lý nhất.

Thực tế, Ecuador từng trả giá cho lối chơi phiêu lưu. Họ có truyền thống sản sinh những cầu thủ tấn công tốc độ, kỹ thuật, nhưng sự thiếu ổn định và dễ sụp đổ trước áp lực luôn khiến đội bóng này dừng bước sớm. Beccacece, bằng sự thực dụng, đã thay đổi quỹ đạo ấy: Ecuador không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt, mà là kẻ khiến ngay cả Argentina hay Brazil phải dè chừng.

Quan trọng hơn, Ecuador bước vào World Cup 2026 với vị thế nhóm hạt giống số 2 trong lễ bốc thăm. Điều đó có nghĩa, họ sẽ tránh được nhiều ông lớn ngay từ vòng bảng, mở ra cánh cửa tiến sâu. Trong một giải đấu ngắn hơi, sự chặt chẽ và tính kỷ luật - những gì Beccacece xây dựng - thường là chìa khóa. Không ít đội tuyển trong lịch sử đã tạo nên kỳ tích nhờ phòng ngự vững vàng hơn là tấn công bùng nổ.

Tuyển Ecuador gây bất ngờ khi xếp thứ hai ở vòng loại World Cup 2026.

Người hâm mộ từng thấy Hy Lạp tại Euro 2004, Costa Rica ở World Cup 2014, hay Croatia tại World Cup 2018. Ecuador hoàn toàn có thể trở thành “ngựa ô” tiếp theo nếu giữ nguyên nền tảng này, đồng thời cải thiện chút ít hiệu quả tấn công.

Bóng đá Nam Mỹ vốn kể những câu chuyện lãng mạn về Pele, Maradona hay Messi - những thiên tài mang đến khoảnh khắc siêu phàm. Nhưng câu chuyện của Ecuador dưới thời Beccacece lại viết bằng chữ “kiên nhẫn” và “thực dụng”. Nó không phô trương, không hào nhoáng, nhưng hiệu quả. Và với một nền bóng đá chưa từng bước lên bục cao nhất, đó có lẽ chính là con đường ngắn nhất để mơ về kỳ tích.

Ở thời điểm này, Beccacece không cần phải chứng minh bằng những lời hứa về “bóng đá đẹp”. Chính tấm vé World Cup cùng kỷ lục phòng ngự lịch sử đã là câu trả lời đanh thép nhất. Từ chỗ bị xem là “kẻ tạm quyền”, ông đang dần trở thành biểu tượng cho một Ecuador biết cách biến hoài nghi thành động lực, biến phòng ngự thành niềm tin, và biến giấc mơ World Cup thành hiện thực.