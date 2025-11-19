Ecopark có thêm dự án 160 ha ở Ninh Bình

Liên danh Ecopark Hải Dương - Hồng Phong - Thương mại Minh Anh được duyệt làm nhà đầu tư Khu đô thị sinh thái phía Đông TP Hoa Lư, quy mô 163 ha và tổng vốn đầu tư hơn 16.443 tỷ.

UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị sinh thái phía Đông TP Hoa Lư rộng 160 ha. Ảnh: Ecopark.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị sinh thái phía Đông TP Hoa Lư đối với liên danh CTCP Đầu tư Ecopark Hải Dương - Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong - Công ty TNHH MTV Thương mại Minh Anh.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 16.443 tỷ đồng , được triển khai tại phường Ninh Khánh và xã Ninh Khang thuộc TP Hoa Lư cũ (nay là phường Hoa Lư). Quy mô sử dụng đất khoảng 163 ha, hiện trạng phần lớn gồm đất trồng lúa, đất trồng cây ăn quả và trồng hoa màu của người dân, chưa được thu hồi giải phóng mặt bằng.

Khu đô thị sinh thái dự kiến cung cấp hơn 7.660 căn nhà ở, gồm liền kề, biệt thự, chung cư thương mại, chung cư nhà ở xã hội. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng sẽ triển khai các nhà văn hóa, trạm y tế, trường mầm non, trường phổ thông liên cấp, công trình thương mại dịch vụ, khách sạn, clubhouse...

Tỉnh Ninh Bình rộng 3.900 km2, dân số hơn 4,4 triệu sau khi sáp nhập cùng Hà Nam và Nam Định. Với ưu thế về văn hóa, lịch sử của Ninh Bình cũ, cùng tiềm năng khai thác công nghiệp, dịch vụ, đô thị, logistic của Hà Nam, Nam Định, tỉnh Ninh Bình hiện nay được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía bắc.

Về phía chủ đầu tư, mới đây Ecopark Hải Dương và công ty Hồng Phong cũng được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận làm nhà đầu tư Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ tại phường Sa Pa, với sơ bộ tổng chi phí thực hiện khoảng 2.424 tỷ đồng . Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 29 ha và quy mô dân số khoảng 1.451 người.