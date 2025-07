Dương Tử Quỳnh ủng hộ Lisa yêu tỷ phú Frédéric Arnault

Ngôi sao "Everything Everywhere All at Once" đăng tấm ảnh chụp chung với tỷ phú Frédéric Arnault, bày tỏ ủng hộ mối quan hệ của anh với em út BlackPink Lisa.

Theo tờ GuangMing Daily, Dương Tử Quỳnh mới đây gây chú ý khi chia sẻ trên Instagram bức ảnh chụp chung với Frédéric Arnault. Trong tấm hình khoe trên mạng xã hội, chủ nhân tượng vàng Oscar tươi tắn trong bộ suit màu nâu đậm, đeo kính và để kiểu tóc uốn sóng nhẹ. Trong khi bạn trai tin đồn của Lisa lịch lãm với vest xám và sơ mi trắng. Cả hai đứng sát nhau trong sự kiện, mỉm cười tạo dáng trước ống kính. Đáng chú ý, Dương Tử Quỳnh chủ động nhắc tới nữ thần tượng Kpop trong bài đăng. "Cô hy vọng sẽ sớm được gặp cháu, Lisa", minh tinh 62 tuổi chú thích dưới bức ảnh. Động thái "đẩy thuyền" của Dương Tử Quỳnh khiến dân mạng xôn xao. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ ngạc nhiên khi nữ diễn viên gạo cội nhắc tới thành viên BlackPink. Khán giả cho rằng bà đang công khai ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi Frédéric - Lisa. Dương Tử Quỳnh chụp ảnh cùng bạn trai tin đồn của Lisa. Ảnh: IGNV. Bài đăng cùng bức ảnh của Dương Tử Quỳnh nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, với lượt tiếp cận vượt mốc 100 triệu chỉ trong thời gian ngắn. Lisa và Frédéric Arnault vướng tin hẹn hò từ tháng 7/2023, khi một tài khoản mạng khẳng định thường xuyên nhìn thấy hai người hẹn hò tại một nhà hàng ở Paris, Pháp. Thời điểm đó, YG Entertainment, công ty quản lý của BlackPink không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Sau đó, cả hai giữ im lặng trước nghi vấn tình cảm nhưng họ không che giấu mối quan hệ. Cặp đôi thường xuyên được phát hiện dùng đồ đôi, đi ăn hoặc du lịch cùng nhau. Lisa gần đây đang cùng các thành viên BlackPink tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Deadline. Cô nàng trở thành tâm điểm bàn luận với những bộ cánh ôm sát, khoe đường cong sexy. Trong khi nhiều khán giả khen ngợi vóc dáng của Lisa thì cũng có không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ ngày càng hở hang. Kết hợp những động tác vũ đạo gợi cảm bên vũ công nam, em út nhóm BlackPink không ít lần lộ khoảnh khắc nhạy cảm. Sách hay về tình yêu Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu. Diễn viên 'Lan Quế Phường' khoe hình thể nóng bỏng Hà Bội Du khiến dân mạng ngỡ ngàng khi khoe loạt ảnh nghỉ dưỡng trên biển. Cô được khen ngợi trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực, giữ gìn vóc dáng hoàn hảo. Show có Miu Lê, Phương Ly gây ức chế khi kéo dài đến rạng sáng Tập 9 lên sóng tối 26/7 của Em xinh "say hi" có thời lượng hơn 5 tiếng, được cho là quá dài. Một số phần, tiêu biểu như màn giới thiệu, bị đánh giá lê thê. Thảm họa của Cổ Thiên Lạc Sau đỉnh cao của "Cửu Long thành trại", ông hoàng phòng vé Hong Kong lại gieo mình xuống vũng lầy với "Thám tử tư" - một phim trinh thám đáng quên.