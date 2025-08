Đường Trì Bình điên loạn, quấy rối một phụ nữ

Đường Trì Bình thường bị bắt gặp lang thang trên đường phố vì tình trạng sức khỏe tâm thần không tốt.

Ngày 31/7, trang Sinchew đưa tin nam diễn viên Đường Trì Bình lại gây ra vụ rắc rối mới. Cụ thể, một chủ nhà hàng tại Nam Cảng, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết có người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên chạy vào kêu cứu. Người này khẳng định Đường Trì Bình liên tục đi theo bà qua nhiều con phố và không chịu rời đi.

Sau khi nhận ra anh là nghệ sĩ nổi tiếng, chủ nhà hàng cảnh cáo rằng sẽ gọi cảnh sát, nhưng Đường Trì Bình hét lên với nhân viên: "Gọi cảnh sát đi, gọi đi, sao cũng được". Đoạn camera an ninh cho thấy Đường Trì Bình có thái độ hung hăng, thiếu kiểm soát với nhân viên. Nam nghệ sĩ không rời khỏi cửa hàng ngay mà lang thang một lúc lâu ngoài cửa.

Đường Trì Bình theo dõi một người phụ nữ lớn tuổi, sau đó cãi nhau với nhân viên khi họ cố gắng bảo vệ bà. Ảnh: Sinchew

Theo Sinchew, nam diễn viên Đường Trì Bình bị phát hiện có dấu hiệu bất ổn tâm thần vào tháng 1/2024. Khi đó, mẹ nam diễn viên qua đời tại một ngôi nhà thuê, tuy nhiên, Đường Trì Bình lại khẳng định mẹ mình chưa mất. Một số người cho rằng Đường Trì Bình phủ nhận vì không đủ khả năng chi trả cho tang lễ. Những người khác nghi ngờ anh có vấn đề về tâm thần.

Đến tháng 6/2024, anh có các hành vi kỳ lạ, liên tục lắc đầu hoặc giơ tay phải lên thực hiện động tác nhảy popping. Nam diễn viên quay vòng tròn trong 30 phút. Tới tối cùng ngày, nam diễn viên lại được bắt gặp lao vào các phương tiện ở ven đường và bị nghi ngờ tấn công một em bé.

Cảnh sát nhận được tin báo về một người đàn ông đang đi lang thang trên đường ở Đầu Thành. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện người này chính là Đường Trì Bình. Nam diễn viên được xác định có tinh thần kém, không đủ tỉnh táo nên cảnh sát yêu cầu anh cần chú ý đến sự an toàn của bản thân.

Đường Trì Bình từng là ngôi sao điển trai trên màn ảnh xứ Đài. Ảnh: Sinchew

Theo tờ Kwongwah, một bác sĩ tâm thần cho biết Đường Trì Bình có khả năng mắc chứng mất trí nhớ phân ly. Thương cảm cho số phận của Đường Trì Bình, một đài truyền hình địa phương đã nhận anh trở lại làm việc trong show giải trí. Hồi tháng 1, Đường Trì Bình mặc trang phục lịch sự, xuất hiện trên phố, nam diễn viên vẫn gầy nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn. Nhưng có vẻ như căn bệnh của anh không thuyên giảm, nam diễn viên tiếp tục có những hành vi thiếu kiểm soát.

Đường Trì Bình, sinh năm 1978, từng rất nổi tiếng với ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt. Anh tham gia nhiều bộ phim đình đám như Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Juliet Phương Đông, The hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ...