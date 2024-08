Đường Trì Bình lộ diện

Đường Trì Bình đã xuất hiện sau nhiều ngày mất tích. Tuy nhiên, truyền thông miêu tả anh đang trong tình trạng đáng lo ngại, cả người run rẩy, đi loạng choạng.

Từ nam thần hàng đầu, Đường Trì Bình ngày càng sa sút. Ảnh: Sina.

Sáng 19/8, tờ CTWANT đưa tin diễn viên Đường Trì Bình xuất hiện sau nhiều ngày mất tích. Theo truyền thông, Đường Trì Bình được nhìn thấy ở quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc vào 18/8 trong tình trạng đáng lo ngại, cả người run rẩy, đi loạng choạng. Chân của Đường Trì Bình được miêu tả là bị sưng tấy dẫn đến đi lại khập khiễng. Nam diễn viên mặc áo sơ mi ngắn tay, quần đùi, chân đi dép lê và cầm lon nước uống trên tay.

Sau đó Đường Trì Bình bước vào cửa hàng bách hóa và tình trạng tinh thần dường như cũng không khá hơn trước. Những ngày qua, một vài tài khoản tiết lộ nhìn thấy Đường Trì Bình tại nhà ga Đài Bắc, chợ đêm Ninh Hạ hay công viên. Thỉnh thoảng anh lắc đầu hoặc ngửa mặt lên trời lẩm bẩm. Hành vi kỳ lạ của anh khiến bạn bè lo lắng.

Đường Trì Bình xuất hiện trên đường phố vào 18/8. Ảnh: CTWANT.

163 cho biết thêm ngày 1/6, mẹ của Đường Trì Bình tự tử tại một ngôi nhà thuê và được hàng xóm phát hiện hai ngày sau khi bà qua đời. Nhưng phản ứng của Đường Trì Bình rất khó hiểu. Anh say xỉn trước mặt cảnh sát và luôn phủ nhận việc mẹ anh qua đời. Một số người cho rằng Đường Trì Bình phủ nhận vì không đủ khả năng chi trả cho tang lễ. Những người khác nghi ngờ anh có vấn đề về tâm thần.

Mãi đến lần khám nghiệm tử thi thứ 3 tại Nhà tang lễ Bản Kiều, Đường Trì Bình mới xác nhận đó là mẹ anh. Tuy nhiên, trong hơn hai tuần sau đó, Đường Trì Bình vẫn không nhận thi thể của mẹ mà thậm chí biến mất. Bạn bè cũng không thể liên lạc được với Đường Trì Bình.

Đường Trì Bình, sinh năm 1978, từng rất nổi tiếng với ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt. Anh tham gia nhiều bộ phim đình đám như Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Juliet Phương Đông, The hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ...

Những năm qua, anh rơi vào tình thế khó khăn, không đủ tiền thuê nhà. Đường Trì Bình nghiện rượu và tiêu gần như toàn bộ thu nhập ít ỏi hàng tháng vào rượu. Trạng thái tinh thần của Đường Trì Bình trở nên tồi tệ và cơ thể anh cũng gầy gò.