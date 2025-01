Tình trạng hiện tại của Đường Trì Bình

Diễn viên Đường Trì Bình có tinh thần tốt hơn sau thời gian được cho là gặp vấn đề tâm lý. Anh dự định trở lại showbiz.

Ngày 13/1, China Times đưa tin Đường Trì Bình xuất hiện trên phố sau nhiều tháng có biểu hiện bất thường. Một số người bắt gặp nam diễn viên đi dạo quanh khu mua sắm sầm uất ở quận Tín Nghĩa, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Theo ảnh được đăng tải, Đường Trì Bình mặc trang phục lịch sự, layer thêm áo ấm, tuy vẫn gầy nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn. Nguồn tin cho biết nam diễn viên có dự định quay lại làng giải trí trong thời gian tới.

Đường Trì Bình xuất hiện trên đường phố Đài Bắc. Ảnh: China Times.

Trước đó, vào tháng 6/2024, Đường Trì Bình được phát hiện ở Tiêu Khê, Nghi Lan. Anh có hành vi kỳ lạ, liên tục lắc đầu hoặc giơ tay phải lên thực hiện động tác nhảy popping. Tối cùng ngày, Đường Trì Bình xuất hiện ở Đầu Thành, Nghi Lan, gây sốc khi lao vào các phương tiện ở ven đường và bị nghi ngờ tấn công một em bé.

Cảnh sát được gọi đến sau khi nhận tin báo về một người đàn ông đang đi lang thang trên đường ở Đầu Thành, đó chính là Đường Trì Bình. Nam diễn viên có tinh thần kém, không đủ tỉnh táo nên cảnh sát yêu cầu anh cần chú ý đến sự an toàn của bản thân.

Từ ngôi sao nổi tiếng Đài Loan, Đường Trì Bình lâm cảnh khó khăn sau khi mẹ qua đời. Anh từng quỳ gối trước đài truyền hình để xin cơ hội việc làm vì không đủ tiền thuê nhà. Nam diễn viên nghiện rượu và tiêu sạch khoản thu nhập ít ỏi hàng tháng.

Khi còn tỉnh táo, Đường Trì Bình chia sẻ trên chương trình Fate Is Fun về cái chết của mẹ mình. Anh tiết lộ trong quá trình nhận dạng thi thể mẹ, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng khi nhìn thấy sự thay đổi về hình dáng bên ngoài của cơ thể. Trực giác khiến anh cảm thấy rằng "trông không giống mẹ mình", vì vậy anh buộc phải thông qua thủ tục pháp lý để xác nhận.

Đường Trì Bình cũng nhấn mạnh những gì diễn ra trong quá trình này bị giới truyền thông phóng đại và hiểu sai.

Sinh năm 1978, Đường Trì Bình từng rất nổi tiếng với ngoại hình điển trai, được xem là "nam thần" màn ảnh xứ Đài những năm về trước. Gia tài sự nghiệp của anh có những tác phẩm đáng chú ý như Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Juliet Phương Đông, The hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ...