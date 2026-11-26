Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ chuyển địa điểm Lễ hội Đường sách Tết 2027 về Công viên Bến Bạch Đằng, kết nối thành chuỗi sự kiện Tết cùng Đường hoa Nguyễn Huệ.

Đường sách Tết Đinh Mùi năm 2027 được đề xuất tổ chức ở khu vực công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 26/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì cuộc họp thảo luận về công tác tổ chức Lễ hội Đường sách Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã thống nhất phương án chuyển địa điểm tổ chức từ đường Lê Lợi về khu vực Công viên Bến Bạch Đằng.

Theo đề xuất, Đường sách Tết 2027 sẽ trải dài từ di tích Cột cờ Thủ Ngữ đến khu vực công viên Hữu Nghị. Quyết định thay đổi địa điểm nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc không tiếp tục tổ chức sự kiện tại đường Lê Lợi cũng như tận dụng không gian sông nước thông thoáng của trung tâm thành phố và kết nối trực tiếp với Đường hoa Nguyễn Huệ.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối hai khu vực sự kiện nhằm tạo ra chuỗi hoạt động phục vụ người dân và du khách.

"Lựa chọn Công viên Bến Bạch Đằng giúp kết nối không gian với Đường hoa Nguyễn Huệ thành một chuỗi sự kiện Tết liên hoàn, không tách rời hai khu vực để tạo hiệu quả phục vụ người dân", ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, chủ trì cuộc họp liên quan đến Đường sách Tết 2027.

Để phục vụ công tác chuẩn bị, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị các đơn vị chủ đầu tư công trình cầu đi bộ bàn giao mặt bằng trống từ ngày 22/1/2027 (ngày 15 tháng Chạp). Thời gian thi công dự kiến kéo dài 12 ngày. Lễ hội Đường sách Tết Đinh Mùi 2027 sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân trong 9 ngày, khai mạc lúc 17h ngày 2/2/2027 (26 tháng Chạp) và kéo dài đến 22h ngày 10/2/2027 (Mùng 5 Tết).

Bên cạnh công tác bàn giao mặt bằng, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng phối hợp với Sở Xây dựng và UBND phường Sài Gòn triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho du khách dọc bờ sông Sài Gòn. Đơn vị thiết kế cũng được yêu cầu tối ưu cảnh quan hai phía đường Tôn Đức Thắng và bờ sông.

Nằm tại điểm giao nhau giữa sông Sài Gòn và rạch Bến Nghé, dải đô thị ven sông từ Bến Nhà Rồng đến Ba Son được nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến - tác giả sách Kiến trúc Pháp - Đông Dương, Dấu tích “Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông” - gọi là khu vực "cánh cung vàng" hay "cánh cung di sản".

Suốt hơn 160 năm, đây là vùng đất đầu tiên tiếp cận quá trình hiện đại hóa và là nơi hội tụ chuỗi công trình kiến trúc mang giá trị biểu tượng. Ngay từ thập niên 1860, những tiện nghi hàng hải và hạ tầng đô thị đầu tiên đã ra đời tại đây, bao gồm Cột cờ Thủ Ngữ (cột cờ tín hiệu hàng hải), Bến Nhà Rồng (khởi đầu của thương cảng Sài Gòn), cùng Cầu Móng kết nối hai bờ rạch.

Ngày nay, dù không gian ven sông đã "thay da đổi thịt", chuỗi di tích từ Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Nhà Rồng cho đến Ba Son vẫn giữ cấu trúc kiến trúc nguyên bản. Theo nhà nghiên cứu, dải "cánh cung vàng" này đóng vai trò là phần di sản sống động, kết nối quá khứ lịch sử với tương lai phát triển đô thị của TP.HCM.

Lễ hội Đường sách Tết TP.HCM được tổ chức lần đầu năm 2011 trên đường Mạc Thị Bưởi, dần trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp đầu xuân. Năm 2023, lễ hội chuyển sang đường Lê Lợi, mở rộng quy mô và không gian trải nghiệm. Đến Tết Bính Ngọ 2026, lễ hội lần thứ 16 mở rộng ra ba địa điểm tại Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu.

Mỗi kỳ diễn ra, lễ hội đều có trưng bày, bán sách, chương trình giao lưu tác giả, ký tặng, triển lãm, hoạt động dành cho thiếu nhi và lì xì sách.