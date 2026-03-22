Tâm lý học và huyền học phương Đông

“Tâm lý học và huyền học phương Đông” mở ra một hành trình khám phá đầy mê hoặc, nơi những truyền thống tâm linh cổ xưa của phương Đông gặp gỡ tư duy khoa học hiện đại. Qua lăng kính của Carl Gustav Jung – một trong những nhà tâm lý học có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế kỷ XX, độc giả được dẫn dắt bước vào thế giới nơi các biểu tượng, huyền học và chiều sâu vô thức của con người giao thoa với nhau.

Đường lui khỏi sự trói buộc của dục vọng

  • Chủ nhật, 22/3/2026 19:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chúng ta không thể cưỡng ép sự bù trừ trong phần vô thức xuất hiện bằng sự nôn nóng hay ham muốn không kiểm soát.

Hậu quả của việc không hiểu biết về "Nhất Tâm"

"Tri thức về cái mà người đời thường gọi là 'tâm' thì rất phổ biến". Câu này rõ ràng ám chỉ đến tâm thức - tức là phần ý thức của con người, trái ngược với Nhất Tâm vốn là cái không ai biết, tức là phần vô thức. Những giáo lý về Nhất Tâm "cũng sẽ được những người bình thường tìm kiếm, bởi nếu họ không hiểu biết về Nhất Tâm thì sẽ không hiểu biết về chính mình". Ở đây, "tự tri", tức tự nhận thức, được chắc chắn đồng nghĩa với sự "hiểu biết về Nhất Tâm", nghĩa là hiểu biết về vô thức là điều thiết yếu để thấu hiểu tâm lý của chính mình.

Khát vọng hướng tới tri thức này là một thực tế rõ rệt ở phương Tây, được minh chứng qua sự ra đời của ngành tâm lý học trong thời đại chúng ta và mối quan tâm ngày càng lớn đối với lĩnh vực này. Mong muốn của công chúng về kiến thức tâm lý học phần lớn bắt nguồn từ nỗi khổ do việc bỏ bê thực hành tôn giáo và thiếu vắng sự dẫn dắt tinh thần trong đời sống hàng ngày. "Họ lang thang khắp nơi trong Tam Giới... chịu nhiều sầu khổ".

Khi ta hiểu được nỗi đau khổ về mặt đạo đức mà chứng loạn thần kinh có thể gây ra, thì chúng ta không cần bình luận gì thêm về tuyên bố trên. Phần này diễn giải những lý do vì sao ngày nay chúng ta lại có cái gọi là "tâm lý học về vô thức".

Tuy nhiên, ngay cả khi người ta muốn "hiểu biết tâm trí một cách cốt lõi", họ vẫn thất bại. Tác phẩm thiêng liêng của phương Đông này một lần nữa nhấn mạnh rằng việc tiếp cận phần cốt lõi của tâm trí là vô cùng khó, bởi nó thuộc về phần vô thức.

Troi buoc anh 1

Tâm thức của con người luôn có những vật lộn. Ảnh: Medium.

Hậu quả của Dục Vọng

Những ai "bị trói buộc bởi dục vọng thì không thể thấy được Ánh Sáng Tịnh Quang".

"Ánh Sáng Tịnh Quang" ở đây lại một lần nữa ám chỉ "Nhất Tâm". Dục vọng luôn tìm kiếm sự thỏa mãn từ bên ngoài. Chính nó đã rèn nên sợi xích trói buộc con người vào thế giới của ý thức. Lẽ tất yếu là trong trạng thái đó, con người không thể nào nhận biết được những nội dung thuộc về phần vô thức của mình.

Đúng là việc rút lui khỏi thế giới của ý thức giúp mang tới một sức mạnh chữa lành nhất định, nhưng tất nhiên chỉ đến một ngưỡng nào đó mà thôi. Nếu vượt quá ngưỡng ấy, vốn khác nhau ở từng người, thì sự rút lui đó sẽ trở thành sự lẩn tránh hoặc dồn nén.

Ngay cả "Con Đường Trung Đạo" cuối cùng cũng trở nên "bị che mờ bởi dục vọng". Đây là một nhận định hoàn toàn đúng, cũng là điều mà người châu Âu cần được nhấn mạnh nhiều lần để thấm thía.

Cả người bình thường lẫn người có bệnh, khi bắt đầu tiếp xúc với những nội dung vô thức của mình, thường lao vào chúng với sự háo hức, tham lam và thiếu tỉnh táo, y như khi họ đắm chìm trong thế giới hướng ngoại trước đây. Vấn đề không nằm ở việc phải từ bỏ các đối tượng của dục vọng, mà là phải có một thái độ tách biệt hơn đối với chính dục vọng, bất kể đối tượng mà nó hướng về là gì.

Chúng ta không thể cưỡng ép sự bù trừ trong phần vô thức xuất hiện bằng sự nôn nóng hay ham muốn không kiểm soát. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi, xem liệu sự cân bằng ấy có tự nhiên xuất hiện hay không, cũng như chấp nhận bất cứ hình thức biểu lộ nào của nó. Chính vì vậy, con người buộc phải có thái độ thích suy tư, chiêm nghiệm, mà không hiếm trường hợp ngay tự thân thái độ ấy cũng cho thấy tác dụng giải thoát và chữa lành rồi.

Carl Gustav Jung/Bách Việt Books-NXB phụ nữ Việt Nam

Trói buộc Tâm trí Đường Dục vọng

    Đọc tiếp

    Nguoi ai ky biet tuot hinh anh

    Người ái kỷ biết tuốt

    22:04 20/3/2026 22:04 20/3/2026

    0

    Tuy không đến mức cực đoan như những nhóm Ái kỷ khác nhưng trong một số trường hợp, tuýp người Ái kỷ Biết tuốt cũng hoàn toàn có đủ khả năng gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn.

    Day con che ngu cam xuc tieu cuc cua ban than hinh anh

    Dạy con chế ngự cảm xúc tiêu cực của bản thân

    2 giờ trước 18:02 22/3/2026

    0

    Với những cha mẹ có con quá nhút nhát, việc dạy bé cách chế ngự nỗi sợ hãi và cảm xúc tiêu cực rất quan trọng. Cha mẹ cần tìm hiểu xem điều gì khiến bé lo sợ và tìm cách khắc phục.

    DNA co dai he lo bi an lich su loai nguoi hinh anh

    DNA cổ đại hé lộ bí ẩn lịch sử loài người

    5 giờ trước 15:06 22/3/2026

    0

    DNA cổ đại cho phép đọc thông tin di truyền từ hài cốt người xưa, thay vì chỉ suy đoán từ khảo cổ; dữ liệu này làm rõ các làn sóng di cư và sự pha trộn giữa các quần thể trong lịch sử.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

