Đường lên Măng Đen nứt dài hơn 100 m

Quốc lộ 24 qua xã Măng Đen xuất hiện vết nứt dài hơn 100 m, ảnh hưởng việc đi lại của người dân và du khách. Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, chăng dây 2 đầu điểm hư hỏng.

Du khách check-in tại Măng Đen, nơi có độ cao 1.200 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 15/11, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết tại Km112+200 trên quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen xuất hiện vết nứt kéo dài 100 m, mặt đường bị trồi lên khoảng 1,2 m.

Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, chăng dây 2 đầu điểm hư hỏng và tổ chức phân luồng, chỉ đảm bảo lưu thông một nửa mặt đường. Các phương tiện được yêu cầu giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Sở Xây dựng phối hợp chính quyền địa phương xác định nguyên nhân và khẩn trương xây dựng phương án xử lý. Lực lượng chức năng trực 24/24h tại hiện trường để điều tiết giao thông và theo dõi diễn biến mặt đường.

Tình trạng hư hỏng quốc lộ 24 khiến việc di chuyển của du khách tới Măng Đen bị ảnh hưởng, nhất là trong giai đoạn cuối năm khi lượng khách tăng mạnh.

Quốc lộ 24 qua xã Măng Đen xuất hiện vết nứt dài hơn 100 m, sáng 15/11. Ảnh: Ngành xây dựng Quảng Ngãi.

Trước đó, theo thống kê, xã Măng Đen chịu thiệt hại nặng sau bão số 13 (Kalmaegi), nhiều công trình dân sinh, nhà ở, trường học và cơ sở y tế bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng .

Măng Đen nằm ở độ cao 1.200 m, được ví như "Đà Lạt thứ 2" với khí hậu mát mẻ quanh năm và tỷ lệ che phủ rừng hơn 75%.

Những năm gần đây, lượng khách đến địa phương tăng đột biến, từ 120.000 lượt năm 2021 lên 1,2 triệu lượt năm 2024, tăng 900%. Dự kiến năm nay, Măng Đen sẽ đón hơn 1,5 triệu lượt khách.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đặng Quang Hà, Bí thư Đảng ủy xã Măng Đen, cho biết mục tiêu đến năm 2030, nơi đây sẽ đạt tiêu chí khu du lịch quốc gia, trở thành trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên hàng đầu Việt Nam.

"Du lịch là nền tảng, kết nối trục biển - rừng. Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững dựa trên thiên nhiên và văn hóa bản địa", ông nói.

Cùng với đó, quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt, mở đường cho việc phát triển đồng bộ hạ tầng, dịch vụ nghỉ dưỡng và các sản phẩm du lịch sinh thái.

Khung cảnh xanh mát tại Măng Đen nơi có độ che phủ rừng hơn 75%. Ảnh: Linh Huỳnh.