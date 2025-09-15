Đường hơn 1.800 tỷ ở Đà Nẵng mới thảm nhựa đã bong tróc

|
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E với chiều dài gần 71km (đoạn Km15+270 - Km89+700) qua địa bàn các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) đang được triển khai.
|
Tổng mức đầu tư khoảng 1.850 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự án do Ban Quản lý dự án 4 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, thời gian thi công xây dựng là 22 tháng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2025, nhưng hiện vẫn đang trong quá trình thi công dang dở.
|
Tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND TP Đà Nẵng mới đây, nhiều cử tri xã Việt An và xã Hiệp Đức bày tỏ bức xúc vì dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E qua địa bàn 2 xã thi công kiểu rùa bò, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
|
Theo phản ánh của người dân địa phương, mặc dù mới được thảm nhựa nhưng nhiều đoạn đã xuất hiện bong tróc, hư hỏng.
|
Trước tình trạng này, đơn vị thi công đã phải cắt xẻ đường, bóc tách các lớp bêtông nhựa lên để thảm lại. Tuy nhiên, vá chỗ này thì chỗ khác lại xuất hiện hư hỏng khiến người dân không khỏi ngao ngán.
|
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt, Chủ tịch UBND xã Việt An, cho biết trước thực tế mặt đường Quốc lộ 14E mới thảm nhựa chưa lâu đã hư hỏng, địa phương đã kiến nghị nhiều lần với chủ đầu tư.
|
Theo ông Việt, chủ đầu tư và các nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công; địa phương là đơn vị thụ hưởng, chỉ phản ánh, kiến nghị, đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh nhà thầu.
|
Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E cho biết, khi phát hiện mặt đường bị hư hỏng, bong tróc đã yêu cầu kiểm tra lại nguồn vật liệu, cách thức, quá trình thi công… Qua đó, phát hiện trước thời điểm thi công 2 ngày, trời có mưa.
|
Đại diện chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục triệt để tình trạng này. Đồng thời cho rằng, các điểm bị hư hỏng, bong tróc là "điều đáng tiếc" và rút kinh nghiệm cho những đoạn thi công tiếp sau.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.