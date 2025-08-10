Tỉnh lộ huyết mạch ở Huế 'nát như tương': Chi hơn 71 tỷ khắc phục

Trước thực trạng tỉnh lộ 9 nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn với Quốc lộ 1A xuống cấp nghiêm trọng, TP Huế duyệt chi hơn 71 tỷ đồng để khắc phục.

Liên quan việc tỉnh lộ huyết mạch nối cao tốc với quốc lộ 1A ở Huế "nát như tương" mà Báo Điện tử VTC News từng phản ánh, UBND TP Huế vừa phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này với tổng vốn đầu tư hơn 71 tỷ đồng .

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế, dự án có chiều dài khoảng 7,2km, từ Km0+800 đến Km8+000, được thiết kế theo quy hoạch với hai đoạn nền đường: từ Km0+800 đến Km2+989 rộng 36m, và từ Km2+989 đến Km8+000 rộng 31m.

Là tuyến đường huyết mạch của TP Huế nhưng nhiều năm qua, tỉnh lộ 9 luôn trong cảnh "nát như tương". Ảnh: Thế Nghĩa

Trong giai đoạn hiện tại, công trình sẽ được đầu tư ở quy mô phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại và khả năng cân đối vốn, đồng thời thuận lợi cho việc mở rộng đồng bộ toàn tuyến sau này. Mặt đường sử dụng kết cấu bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm, hệ thống thoát nước ngang tại các vị trí tụ thủy, cùng hạng mục an toàn giao thông dọc tuyến theo quy chuẩn kỹ thuật.

Dự án dự kiến thực hiện trong 3 năm, nhằm hình thành trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Tây TP Huế với trung tâm phường Phong Điền, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng cho địa phương.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News phản ánh tỉnh lộ 9 (phường Phong Điền, TP Huế) nối tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn với quốc lộ 1A thời gian qua luôn trong cảnh "nát như tương", đầy rẫy ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt đối với người dân di chuyển bằng xe máy.