Đường hoa ‘Mã đông nghinh xuân” ở Lễ hội Xuân Cần Giờ có gì hấp dẫn?

Điểm dừng chân khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ là sự xuất hiện của gốc mai cổ thụ Phú Quý, với tuổi đời lên đến 150 năm, được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Với tán rộng phủ bóng vàng rực cả khoảng trời, gốc mai không chỉ là điểm nhấn về quy mô mà còn là biểu tượng cho sức sống bền bỉ và sự thịnh vượng trường tồn. Sự hiện diện của "kỳ quan" hoa xuân này là minh chứng cho tâm huyết của chủ đầu tư, nhằm mang lại không gian đón Tết đẳng cấp bậc nhất cho du khách và người dân địa phương.