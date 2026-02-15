Đường hoa ‘Mã đông nghinh xuân” ở Lễ hội Xuân Cần Giờ có gì hấp dẫn?

|
Là tâm điểm của chuỗi “lễ hội trong lễ hội”, đường hoa “Mã đông nghinh xuân” hiện lên như bức tranh nghệ thuật sắp đặt khổng lồ, với tinh hoa Tết Việt được tái hiện lộng lẫy và công phu. Đây là dấu mốc đầy tự hào, đánh dấu mùa xuân đầu tiên của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Chỉ sau gần 10 tháng khởi công thần tốc (từ tháng 4/2025), "kỳ tích" đã được thiết lập khi chủ đầu tư mang đến không gian lễ hội xuân tưng bừng với quy mô lớn nhất cả nước và đón chào du khách thập phương.
|
Được đầu tư kỹ lưỡng cả không gian lẫn chiều sâu trải nghiệm, đường hoa “Mã đông nghinh xuân” không chỉ là nơi thưởng lãm sắc xuân, mà còn mang đến hành trình trải nghiệm đa giác quan. Du khách cảm nhận nhịp thở của “thiên đường xanh” đang chuyển mình mạnh mẽ, nâng tầm giá trị truyền thống qua nền tảng hạ tầng đẳng cấp quốc tế tại siêu điểm đến du lịch mới.
Sắc xuân được dệt nên từ “bản hòa tấu” của 300 gốc đào miền Bắc và 300 gốc mai miền Nam, cùng nhau đua nở rực rỡ dưới nắng gió xã đảo. Sự hội ngộ của hai loài hoa biểu tượng tạo nên khung cảnh check-in nên thơ, đồng thời ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc về sự gắn kết của hai miền Nam - Bắc. Giữa dải lụa hoa rực rỡ ấy, sự dịu dàng e ấp từ phương Bắc và vẻ đẹp tràn đầy sức sống mãnh liệt của phương Nam hòa quyện, đưa du khách đi qua những cung bậc cảm xúc tươi mới, gợi nhắc về mùa Tết sum vầy và thịnh vượng trên mảnh đất ven biển.
|
“Đi chưa được bao xa mà tôi đã dừng lại chụp ảnh liên tục vì góc nào cũng được chăm chút quá tỉ mỉ. Cảm giác như đang bước vào bộ phim Tết rực rỡ và đầy năng lượng”, Ngọc Hân (26 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.
|
Điểm dừng chân khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ là sự xuất hiện của gốc mai cổ thụ Phú Quý, với tuổi đời lên đến 150 năm, được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Với tán rộng phủ bóng vàng rực cả khoảng trời, gốc mai không chỉ là điểm nhấn về quy mô mà còn là biểu tượng cho sức sống bền bỉ và sự thịnh vượng trường tồn. Sự hiện diện của "kỳ quan" hoa xuân này là minh chứng cho tâm huyết của chủ đầu tư, nhằm mang lại không gian đón Tết đẳng cấp bậc nhất cho du khách và người dân địa phương.
|
Hấp dẫn và mới lạ hơn cả là trải nghiệm vừa dạo bước giữa đường hoa, vừa được ngắm nhìn bầu trời Cần Giờ lấp đầy bởi những quả khinh khí cầu khổng lồ cùng dù lượn đầy màu sắc. Sự kết hợp độc đáo này biến đường hoa “Mã đông nghinh xuân” thành tọa độ trải nghiệm hiếm có. “Cảm giác đứng giữa rừng mai vàng mà hậu cảnh là những quả khinh khí cầu rực rỡ thực sự rất choáng ngợp. Tôi tưởng mình đang ở lễ hội quốc tế nào đó, chứ không phải chỉ dạo phố hoa thông thường” chị Thu Thảo (22 tuổi, Đồng Nai) chia sẻ.
|
Không gian hội chợ đan xen dọc cung đường hoa lại mang đến lát cắt khác về nhịp sống Tết Việt với các gian hàng sầm uất. Du khách có thể thong thả dừng chân chọn mua đặc sản vùng miền hay tham gia workshop trải nghiệm văn hóa như gói bánh tét, làm mứt Tết hay xin chữ ông đồ. Sự kết hợp giữa mua sắm và trải nghiệm văn hóa cổ truyền giúp hành trình du xuân trở nên trọn vẹn hơn, trong khi các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau tạo nên kỷ niệm đáng nhớ. Đây chính là cách Vinhomes tạo dựng sức hút cho Cần Giờ, biến nơi này thành điểm đến "all-in-one" cho mọi nhu cầu vui chơi và nghỉ dưỡng.
Nhờ cách bố trí không gian mở và đa dạng hoạt động, khu vực đường hoa dễ dàng trở thành nơi gặp gỡ của nhiều nhóm khách, từ các cặp đôi, nhóm bạn trẻ đến gia đình nhiều thế hệ. Người lớn thong thả dạo bước, trẻ nhỏ tham gia hoạt động trải nghiệm, trong khi giới trẻ tìm kiếm những khung hình ấn tượng đầu năm, hay bay lượn trên không trung. Tất cả cùng chia sẻ nhịp xuân chung.
|
“Sự chuyên nghiệp và quy mô của Green Paradise Tet Fest thực sự khiến tôi bất ngờ. Từ việc bố trí đường hoa mai đào đến màn trình diễn khinh khí cầu, dù lượn phối hợp, mọi thứ đều cho thấy năng lực triển khai bậc nhất của đơn vị tổ chức. Cần Giờ giờ đây khoác lên mình diện mạo của điểm đến du xuân hoàn toàn khác biệt, giàu trải nghiệm và đẳng cấp hơn nhiều so với trước đây”, anh Nguyễn Minh (35 tuổi, TP.HCM) nhận định.
|
Một điểm nhấn không thể bỏ qua là khu vực “Cây mai điều ước” với kỷ lục 2.026 bao lì xì đỏ thắm, gửi gắm khát vọng về năm mới Bính Ngọ nhiều may mắn. Mỗi bao lì xì vừa mang ý nghĩa tinh thần mà còn chứa đựng những món quà thực tế như voucher trải nghiệm ẩm thực hay quà tặng đặc sản, khiến bất cứ vị khách nào cũng cảm thấy hào hứng khi tham gia. Dưới những tán cây rực rỡ, hàng nghìn lời chúc được gửi đi, tạo nên không gian tràn đầy năng lượng tích cực và hy vọng, làm đậm nét tinh thần “Tết ở thiên đường xanh” mà lễ hội hướng đến.
|
Không khí náo nhiệt và dòng người tấp nập tại đường hoa chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của “thiên đường xanh” Cần Giờ. Chính không khí lễ hội tưng bừng này là bảo chứng thực tế cho tiềm năng lấp đầy và khả năng sinh lời của các bất động sản thương mại tại đây. Đó cũng là lý do Boulevard Prime - tọa lạc ngay trục thương mại sầm uất nhất dự án - đang trở thành tâm điểm chú ý. Được trực tiếp quan sát sức mua và nhu cầu giải trí lớn của du khách, giới đầu tư càng thêm tin tưởng khi xuống tiền tại Boulevard Prime để đón đầu đà tăng trưởng, tận dụng tối đa các lợi thế hiếm có về diện tích, mức giá và vị trí đắc địa ngay cửa ngõ đón khách.