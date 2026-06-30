Đường dây chế tạo súng rao bán trên mạng xã hội vận hành tinh vi thế nào?

Nhóm do Sơn cầm đầu chế tạo súng, quay video đăng Facebook rao bán, ngụy trang súng trong thùng CPU gửi xe khách và dùng tài khoản người khác để nhận tiền.

Ngày 30/6, Công an TP.HCM thông tin đã triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh. Quá trình điều tra cho thấy các bị can sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để "qua mặt" cơ quan chức năng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Sau khi hoàn thiện, Sơn bắn thử, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội để quảng bá, chào bán cho người có nhu cầu.

Công an TP.HCM thông tin triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh.

Để che giấu hoạt động phạm tội, nhóm người này ngụy trang súng, đạn trong các thùng CPU máy tính hoặc các kiện hàng gửi qua xe khách liên tỉnh. Mọi giao dịch thanh toán đều sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Không chỉ vậy, các thành viên trong đường dây hoạt động phân tán tại nhiều địa phương, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, lợi dụng không gian mạng để liên lạc, giao dịch và sử dụng nhiều phương thức đối phó, khiến việc xác minh, truy xét gặp nhiều trở ngại.

Trước phương thức hoạt động tinh vi của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác lập chuyên án đấu tranh trong quá trình triển khai cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

Nguyễn Ngọc Sơn - đối tượng cầm đầu đường dây chế tạo, buôn bán súng trên không gian mạng.

Từ ngày 30/5 đến 6/6/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Ban chuyên án bắt giữ hơn 30 bị can, khám xét nhiều địa điểm và bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng công an thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp; gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế; khoảng 1.000 viên đạn các loại cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư, máy tính và nhiều tang vật phục vụ việc chế tạo súng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án về các tội "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 người để tiếp tục điều tra.

Trong quá trình mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý hình sự 7 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục truy xét nhóm người liên quan và làm rõ nguồn cung cấp vũ khí, đạn dược.