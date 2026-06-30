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Pháp luật

Khởi tố người đàn ông tàng trữ rượu ngâm tay gấu, nuôi nhốt cá sấu trái phép

  • Thứ ba, 30/6/2026 09:11 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Người đàn ông ở xã Yên Khánh (Ninh Bình) tàng trữ bình rượu ngâm tay gấu và nuôi nhốt cá sấu trái phép.

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Tài (SN 1976, trú thôn Xuân Dương 2, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

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Bùi Ngọc Tài và tang vật vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Yên Khánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện tại nơi ở của Bùi Ngọc Tài có tàng trữ một bình rượu ngâm tay gấu - bộ phận của động vật thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Bùi Ngọc Tài thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép bình rượu ngâm tay gấu. Ngoài ra, Tài tự nguyện khai báo việc đang nuôi nhốt một cá thể cá sấu tại khu vực bên hông nhà và đã giao nộp cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Hiện, vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-nguoi-dan-ong-tang-tru-ruou-ngam-tay-gau-nuoi-nhot-ca-sau-trai-phep-post1310646.vov

Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV

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  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
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