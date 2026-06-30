Đánh sập xưởng sản xuất vũ khí tại TP.HCM, bắt giữ 30 đối tượng

Súng, đạn được ngụy trang trong thùng CPU máy tính hoặc kiện hàng gửi qua xe khách liên tỉnh, còn việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của người khác.

Ngày 30/6, Công an TP.HCM cho biết triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô cực lớn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can và thu giữ số lượng lớn súng, đạn cùng phương tiện phục vụ việc chế tạo vũ khí.

Đây là kết quả nổi bật trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán vũ khí.

Theo Công an TP.HCM, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video giới thiệu các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng để chào bán. Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng đã hình thành đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, giao dịch và che giấu danh tính nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu. Sơn trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng, sau đó quay video đăng tải lên mạng xã hội để rao bán.

Các khẩu súng và đạn được các đối tượng cất giấu, ngụy trang trong thùng CPU máy tính hoặc kiện hàng gửi qua xe khách liên tỉnh. Việc thanh toán thông qua sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tang vật là 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp.

Từ ngày 30/5 đến 6/6/2026, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai lực lượng tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, bắt giữ hơn 30 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm và bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp; gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo; khoảng 1.000 viên đạn các loại cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, máy tính và dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án về các tội "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, máy tính và dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng bị thu giữ.

Đáng chú ý, trong quá trình đấu tranh chuyên án về vũ khí, lực lượng Cảnh sát hình sự còn phát hiện, xử lý hình sự 7 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, vụ án cho thấy các đối tượng ngày càng lợi dụng không gian mạng để chế tạo, quảng bá và mua bán vũ khí với thủ đoạn tinh vi. Việc triệt phá thành công đường dây đã kịp thời ngăn chặn lượng lớn vũ khí phát tán ra xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.