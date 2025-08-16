Dương Cẩm Lynh cho biết suốt 2 năm qua, cô bị bôi nhọ, thêu dệt và phán xét. Việc này ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình nữ diễn viên.

Ngày 16/8, thông qua trang cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh bức xúc lên tiếng khi cô bị đồn có liên quan đến đường dây bán dâm. Nữ diễn viên đăng kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn được gửi từ nhiều tài khoản và số điện thoại khác nhau. Nội dung các tin nhắn cho biết Dương Cẩm Lynh vướng vào đường dây từ nhiều năm qua.

Dương Cẩm Lynh cho biết bị thêu dệt thông tin sai sự thật. Ảnh: FBNV.

Trước thông tin trên, Dương Cẩm Lynh phản hồi: “Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều, mọi tệ nạn xã hội. Một chuyện sai của tôi có thể hóa thành trăm chuyện. Tôi không hiểu mục đích của họ là gì, cũng không biết mình đã làm phiền ai để bị đối xử như vậy. Cuộc sống vốn đã nhiều lo toan, nay lại thêm những ‘lời dạy dỗ’ vô cớ, thậm chí lôi cả tín ngưỡng của tôi ra để công kích”.

Cô nhấn mạnh: “Tôi luôn tự chịu trách nhiệm với cuộc đời, tự lo cho bản thân và trân trọng mọi may mắn có thể tạo ra giá trị cho đời. Được mọi người yêu thương, quan tâm là niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng thấy áy náy vì người thân, bạn bè phải chịu phiền toái từ những việc không đáng có này. Tôi thật sự không hiểu, việc hạ bệ và phán xét người khác có thể mang lại niềm vui cho họ đến mức nào”.

Dương Cẩm Lynh mong những tài khoản trên dừng việc tung tin đồn sai lệch để gia đình cô có cuộc sống bình yên.

Đầu năm 2023, đoạn clip Dương Cẩm Lynh bị đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, nữ diễn viên cho biết cô nợ 6 tỷ đồng từ nhiều người. Chủ nợ xuất hiện trong clip cho cô vay 300 triệu đồng từ vài tháng trước đó. Ban đầu, nữ diễn viên hứa trả nợ trong vòng một tháng nhưng không làm được. Do đó, cô xin trả dần người này trong nhiều tháng. Tuy nhiên, tháng 1/2023, cô trả nợ chậm 5 ngày so với lịch đã hẹn nên bị chủ nợ đến đòi.

Sau vụ việc, Dương Cẩm Lynh bị đoàn phim Giai nhân hủy vai diễn và cắt hợp đồng tham gia sự kiện.

Giữa tháng 6/2024, Dương Cẩm Lynh cho biết cô đã hoàn tất khoản nợ 6 tỷ đồng . Sau đó, nữ diễn viên trở lại đóng phim. Cô kinh doanh online đồng thời tham gia nhiều hoạt động giải trí khác nhau.