Không thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi liên quan lưu hành thuốc, Công ty Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà bị xử phạt mức 125 triệu đồng. Ảnh: Nam Ha Pharma.

Theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (địa chỉ tại số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đã thực hiện hai hành vi vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp này không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc đối với 5 sản phẩm gồm Codeforte, Naphacollyre, Mebendazol, Naphacogyl và Nemydexan.

Bên cạnh đó, công ty cũng không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp phải thông báo trước khi lưu hành đối với 2 thuốc là Mebendazol và Naphacogyl.

Theo Cục Quản lý Dược, do có nhiều thuốc cùng thuộc một hành vi vi phạm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà bị áp dụng tình tiết tăng nặng.

Với hành vi không đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành đối với 5 thuốc, doanh nghiệp bị xử phạt 90 triệu đồng. Đối với hành vi không thực hiện thủ tục thông báo các thay đổi nhỏ của 2 thuốc, mức phạt là 35 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà là 125 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân (địa chỉ tại Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) số tiền 90 triệu đồng.

Theo cơ quan quản lý, Minh Dân không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và được phê duyệt trước khi lưu hành đối với 3 thuốc gồm Kali Clorid 500mg/5ml, Midantin và Levofloxacin 750mg/150ml. Do cả 3 thuốc cùng thuộc một hành vi vi phạm nên doanh nghiệp bị áp dụng tình tiết tăng nặng. Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt công ty 90 triệu đồng.

Hai doanh nghiệp phải chấp hành nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.