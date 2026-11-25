Một lần được giao việc khó, đề xuất thay đổi cách làm quen thuộc hay phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình là những lúc người trẻ bắt đầu học cách lãnh đạo.

Bà Trịnh Mai Phương, Phó tổng giám đốc Phụ trách Nhân sự Unilever Việt Nam, nhớ đến những nhân sự đã tuyển dụng cách đây 15-20 năm. Họ từng là những người mới bước vào công ty, từng bước được thử sức và giao thêm trách nhiệm. Với bà Phương, hành trình của họ cho thấy năng lực lãnh đạo được hình thành qua nhiều năm làm việc. Những lần phải tự tìm lời giải cho một vấn đề, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định và nhận phản hồi từ người quản lý giúp họ biết cách vận dụng điều đã học. Khi có đội ngũ của riêng mình, họ lại tạo cơ hội để người khác trải qua quá trình tương tự. Unilever gọi đó là “Leader grows leaders” (lãnh đạo gieo trồng lãnh đạo).

Khi người trẻ được “đứng trên vai người khổng lồ”

Hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, các thương hiệu của Unilever hiện diện trong đời sống hàng ngày của hàng triệu gia đình. Ở quy mô ấy, một quyết định về sản phẩm, phân phối hay sản xuất cần tính đến nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời có thể ảnh hưởng tới các đối tác và nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng. Khi tham gia những công việc như vậy, người trẻ có dịp nhìn thấy một quyết định được cân nhắc từ nhiều phía trước khi đưa vào thực tế.

Bà Trịnh Mai Phương, Phó tổng giám đốc Phụ trách Nhân sự Unilever Việt Nam, chia sẻ về người trẻ bắt đầu học cách lãnh đạo.

Họ có thể học từ kinh nghiệm quản trị tích lũy qua nhiều năm, tiếp xúc các chuẩn mực quốc tế và quan sát cách đồng nghiệp ở những thị trường khác nhau giải quyết một vấn đề. Bà Phương ví cơ hội đó với việc được “đứng trên vai người khổng lồ”. “Điều quan trọng là mình có tận dụng được cơ hội ấy để thử sức, học hỏi và tự hình thành cách nhìn của riêng mình hay không”, bà Phương chia sẻ.

Học cách “nhìn xa, đi trước” từ những bài toán kinh doanh

Một trong những thử thách khi đi làm là nhận ra lúc nào một cách làm quen thuộc cần thay đổi. Theo bà Phương, tinh thần “Be three steps ahead” (nhìn xa, đi trước) mà Unilever khuyến khích bắt đầu từ việc chủ động nhìn vấn đề dưới một góc độ khác. Đôi khi, câu hỏi cần đặt ra là liệu cách cả đội đang phối hợp có còn phù hợp tốc độ thay đổi của thị trường.

Tinh thần “Be three steps ahead” (nhìn xa, đi trước) được Unilever khuyến khích.

Trong marketing, điều này thể hiện qua định hướng social-first. Bên cạnh việc đến các gia đình để quan sát nhu cầu của người tiêu dùng, đội ngũ Unilever còn theo dõi những thay đổi trong hành vi và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Khi một chủ đề bắt đầu được chú ý, việc nhận ra xu hướng là bước đầu. Để đưa ra nội dung phù hợp vào đúng thời điểm, nhiều nhóm phải cùng tham gia, từ phân tích dữ liệu, lên ý tưởng đến triển khai truyền thông.

Với người trẻ, cơ hội học hỏi nằm ngay trong cách làm việc với đồng nghiệp. Để đề xuất một thay đổi, họ cần hiểu khâu nào đang khiến cả đội mất thời gian, việc nào có thể phối hợp sớm hơn và vì sao các nhóm nên cùng thử một cách làm mới. Khi đề xuất được triển khai, họ cũng phải theo sát kết quả và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

“Khi các bạn đủ tự tin đặt câu hỏi về những điều vốn được xem là đúng, dám đề xuất một hướng đi mới và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, đó là lúc tư duy lãnh đạo bắt đầu hình thành”, bà Phương cho biết.

Từ người được dẫn dắt đến người dẫn dắt

Bà Phương nói thêm: “Trong các giá trị cốt lõi của Unilever, giá trị đầu tiên là ‘Care deeply’. Với tôi, chữ ‘care’ chính là sự nhân văn, lấy con người làm gốc. Mà bắt đầu của chữ ‘care’ là từ sự hiểu. Hiểu trước rồi mới ‘care’ sau”. Cách tiếp cận này được đưa vào hệ thống quản trị nhân tài của Unilever, từ tuyển dụng, đánh giá hiệu suất đến đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận. Bên cạnh các chương trình chuyên môn, những hoạt động như “purpose workshop” hay khóa học “7 thói quen của người thành đạt” dành thời gian để nhân viên nhìn lại những điều quan trọng với mình.

Trong công việc hàng ngày, người quản lý tiếp tục quá trình ấy bằng cách giao thêm trách nhiệm, hướng dẫn khi cần và phản hồi sau mỗi lần nhân viên thử sức. Khi những người từng được hỗ trợ trở thành quản lý, họ có thể làm điều tương tự cho đồng nghiệp trẻ hơn.

Triết lý “Leader grow leaders” được tiếp nối qua nhiều thế hệ tại Unilever.

Hiện gần 99% nhân sự Unilever tại Việt Nam là người Việt, trong đó có các thành viên của đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Những năng lực được tích lũy trong môi trường quản trị quốc tế tiếp tục được vận dụng tại Unilever và ở những doanh nghiệp nơi các cựu nhân sự làm việc. Với bà Phương, đó cũng là một phần ý nghĩa của thông điệp “Vì Việt Nam là nhà” khi Unilever nhìn lại hành trình hơn 30 năm tại Việt Nam.

Từ người trẻ bước vào phòng phỏng vấn cách đây 22 năm, bà Phương nay là người trao cơ hội cho những thế hệ tiếp theo. Điều bà mong là ở mỗi chặng nghề nghiệp, họ sẽ tiếp tục trao cho đồng nghiệp cơ hội từng giúp chính mình trưởng thành.