Unilever Food Solutions hé lộ 4 xu hướng định hình tương lai bếp Việt

Unilever Food Solutions lần đầu công bố 4 xu hướng ẩm thực toàn cầu tại Việt Nam, mở ra định hướng mới cho bếp Việt trong kỷ nguyên cá nhân hóa và sáng tạo trải nghiệm.

Hơn 350 chuyên gia, đầu bếp và chủ nhà hàng vừa tham dự sự kiện Future Menus Vietnam 2025 do Unilever Food Solutions (UFS) tổ chức tại GEM Center, TP.HCM. Tại sự kiện, UFS lần đầu công bố báo cáo xu hướng ẩm thực toàn cầu tại Việt Nam. Thông tin này mở ra nhiều hướng đi mới cho nền ẩm thực, trong bối cảnh khẩu vị và hành vi tiêu dùng của thực khách không ngừng thay đổi.

Với chủ đề “Cảm hứng để ẩm thực vươn mình - Food that moves us”, Future Menus 2025 không chỉ dự báo xu hướng, mà còn mang đến giải pháp thiết thực, giúp các nhà làm bếp vận hành hiệu quả, sáng tạo thực đơn, kết nối sâu sắc hơn với thực khách và phát triển bền vững.

Tại đây, khách mời được tham gia chuỗi workshop chuyên đề, thảo luận chuyên sâu, xem trình diễn hơn 20 món ăn sáng tạo và trực tiếp trải nghiệm các dòng sản phẩm đa dụng từ các thương hiệu của UFS (bột chanh, bột thịt gà, các loại cốt nền...).

4 xu hướng ẩm thực định hình bếp Việt

Ông Nguyễn Xuân Huy - Tổng giám đốc Unilever Food Solutions Việt Nam - nhận định: “Chúng tôi không định hướng đầu bếp phải nấu gì, mà cung cấp công cụ, cảm hứng và giải pháp thiết thực để họ tự tin sáng tạo, phát triển và truyền cảm hứng cho thực khách. Khi bếp Việt phát triển, sứ mệnh của chúng tôi cũng được hiện thực hóa”.

Báo cáo về thị trường F&B cho thấy người tiêu dùng không cắt giảm chi tiêu ăn uống, nhưng lại chọn lọc và thận trọng hơn, đặc biệt nhóm Gen Z và Millennials. Ba xu hướng nổi bật định hình lựa chọn của thực khách hiện đại là: Đáng tiền - hợp vị - an toàn.

Bà Preeyaporn Jareonlarp - Giám đốc Marketing UFS Việt Nam - giới thiệu về 4 xu hướng định hình bếp Việt.

Tại sự kiện, bà Preeyaporn Jareonlarp - Giám đốc Marketing UFS Việt Nam - công bố 4 xu hướng ẩm thực chủ đạo của năm 2025, được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu chuyên sâu về khẩu vị người tiêu dùng toàn cầu.

Đầu tiên là Street Food Couture - món sang nơi đường phố. Từ cảm hứng quen thuộc, các món ăn đường phố được nâng tầm với cách trình bày chỉn chu và nguyên liệu tuyển chọn, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần khám phá và gần gũi. Đây là sự chuyển mình từ món ăn “ngon - đơn giản - giá rẻ” thành trải nghiệm ẩm thực “hấp dẫn - đậm bản sắc - được nâng tầm”. Điều này góp phần đưa ẩm thực đường phố vào thực đơn nhà hàng mà không mất đi linh hồn nguyên bản.

Nối tiếp là Culinary Roots - tinh hoa bản địa Việt, với xu hướng tôn vinh món ăn đậm đà bản sắc Việt, đóng vai trò cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Đây là minh chứng cho việc đầu bếp và thực khách Việt đang dần tìm lại niềm tự hào với di sản quê hương, từ món ăn vùng miền đến cách chế biến truyền thống.

Borderless Cuisine - ẩm thực xuyên biên giới, được xem là cuộc hội ngộ của nhiều nền văn hóa trong một món ăn, thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt của đầu bếp Việt. Xu hướng này không chỉ dừng lại ở sự kết hợp hương vị phổ biến, mà chuyển sang sự kết hợp tinh tế và có chủ đích giữa nguyên liệu, kỹ thuật hoặc hương vị từ nhiều nền ẩm thực, từ đó tạo ra món ăn mới mang tính nguyên bản và chân thực.

Xu hướng cuối cùng là Diner Designed - thực đơn cá nhân hóa, đánh dấu bước chuyển từ trải nghiệm ăn uống một chiều sang hành trình ẩm thực được cá nhân hóa sâu sắc. Thực khách được tham gia chủ động cùng đầu bếp để tạo nên trải nghiệm phù hợp với sở thích, nhu cầu và cảm xúc của mỗi người.

“Đây không chỉ là món ăn, mà ‘thiết kế trải nghiệm’ mang dấu ấn cá nhân”, bà Preeyaporn Jareonlarp nhận định.

Đầu bếp chia sẻ kinh nghiệm cũng như cảm hứng vận dụng 4 xu hướng ẩm thực để chinh phục thực khách.

Theo bà Preeyaporn, Gen Z hiện chiếm khoảng 1/4 tổng chi tiêu ngành ăn uống và đang định hình lại cách mọi người tiếp cận ẩm thực. Ẩm thực ngày nay không chỉ là món ăn mà còn là trải nghiệm, tương tác và cá nhân hóa.

Để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa mọi trải nghiệm của Gen Z, Future Menu 2025 còn mang đến cơ hội để đầu bếp thử nghiệm công nghệ mới như Future Menu AI Assistant - công cụ giúp đánh giá sức hút của thực đơn và sáng tạo món ăn phù hợp thực khách trẻ.

Ông Nguyễn Minh Hiếu (Alain Nguyễn), quản lý kiêm đầu bếp tại nhà hàng Hải Âu (Khánh Hòa), cho biết đây là lần đầu ông trải nghiệm công cụ này.

“Phần phân tích khá hợp lý, nhưng để ứng dụng tốt thì cần thêm hướng dẫn cụ thể. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về công cụ này để có thể hỗ trợ hiệu quả việc lên ý tưởng và vận hành bếp trong tương lai”, ông Hiếu chia sẻ.

Đầu bếp Nguyễn Minh Hiếu trải nghiệm ứng dụng Future Menu AI Assistant để đánh giá sức hút của menu với Gen Z.

Với hơn 20 năm làm nghề, đầu bếp Alain Nguyễn thường tìm cảm hứng sáng tạo món mới qua nền tảng như TikTok, website ẩm thực hay học hỏi thực tế từ món ăn lạ do bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu. Nhà hàng không đổi thực đơn thường xuyên nhưng vẫn bổ sung món mới định kỳ. Với kinh nghiệm đứng bếp hàng chục năm, Alain Nguyễn cho rằng việc sáng tạo món mới không hề khó.

Khi xu hướng trở thành hương vị

Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời có cơ hội thưởng thức “bản đồ vị giác” đầy sáng tạo, nơi mỗi món ăn là minh chứng sống động cho các xu hướng ẩm thực đang định hình tương lai.

Bắp xào, món ăn vặt thân thuộc của tuổi thơ, nay được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật. Những hạt bắp Mỹ giòn ngọt và bắp nếp dẻo thơm được tuyển chọn kỹ lưỡng, xào cùng dầu hành thơm nức mũi. Điểm nhấn là lớp sốt kem hành béo ngậy, tinh tế, hòa quyện tạo nên hương vị vừa quen thuộc vừa lôi cuốn.

Với đôi bàn tay tài hoa, đầu bếp biến hạt nếp nương thành món xôi ghẹ Hoàng Kim. Lớp vỏ xôi giòn tan ôm trọn phần xôi mềm thơm, ăn kèm thịt ghẹ tươi ngon và sốt mayonnaise đậm đà, tạo nên trải nghiệm hương vị phong phú, khó quên.

Ẩm thực xuyên biên giới đưa thực khách du ngoạn đến Singapore với món gỏi phát tài đầy màu sắc. Cá hồi tẩm ướp dậy hương thơm, ăn cùng sốt trộn đặc biệt làm từ cốt lẩu thái, bột chanh, bột gà và mayonnaise đã tạo nên món ăn độc đáo, là sự giao thoa hoàn hảo giữa các nền ẩm thực.

Từ bắp xào, bánh tráng trộn, gỏi trộn đến lẩu mùa bội thu - tất cả lần lượt đưa thực khách du ngoạn đến nhiều vùng đất qua hương vị vừa lạ vừa quen. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đặc biệt, món lẩu mùa bội thu lấy cảm hứng từ lẩu cù lao miền Tây đã chinh phục mọi giác quan. Nồi nước dùng ngọt thanh từ cốt gà cô đặc, kết hợp nghêu tươi ngọt và bông thiên lý, tạo nên hương vị tinh túy, đậm chất Việt nhưng vẫn phảng phất nét mới lạ, mang đến cảm giác ấm cúng và đủ đầy.

Hành trình vị giác khép lại ấn tượng với món nắng hạ Tây Bắc - sự kết hợp táo bạo giữa mousse matcha tinh tế và mận chua ngọt. Món tráng miệng này không chỉ mang đến trải nghiệm vị giác mà còn là sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện sự sáng tạo không ngừng của người đầu bếp trong việc kể câu chuyện văn hóa qua ẩm thực.

“Chúng tôi không làm món ăn ngon hơn - chúng tôi làm món ăn ‘chạm hơn’, tức chạm vào ký ức, cảm xúc, cá tính của thực khách”, đầu bếp tham dự sự kiện chia sẻ.

Theo UFS, Future Menus 2025 không dừng lại ở một sự kiện, mà sẽ tiếp tục được triển khai thành chuỗi hoạt động chuyên sâu tại nhiều địa phương. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm hỗ trợ cộng đồng đầu bếp và doanh nghiệp ẩm thực Việt thích ứng và phát triển trong môi trường F&B biến động.