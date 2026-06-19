Dựng rào chắn, tạm đóng một phần công viên Lê Thị Riêng

Theo đơn vị quản lý, một số khu vực tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sẽ được tạm thời rào chắn để phục vụ công tác khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Phía trước Nhà truyền thống nằm trong khu vực hạn chế người dân ra vào. Ảnh: Hoài Bảo.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng, cho biết một số khu vực tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) sẽ được tạm thời rào chắn để phục vụ công tác khảo sát, thăm dò và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ).

Người đại diện cho biết việc dựng rào chắn chỉ áp dụng đối với các khu vực nằm trong phạm vi khảo sát. Cụ thể, các vị trí được khoanh vùng gồm khu vực phía trước Nhà truyền thống, phía sau cầu Thê Húc và cà phê Sân Chim.

Theo đơn vị quản lý, việc tạm đóng các khu vực trên nhằm bảo đảm điều kiện cho công tác khảo sát địa chất, thăm dò và các hoạt động chuyên môn liên quan đến việc xác định vị trí chôn cất. Các đơn vị thi công sẽ tiến hành dựng hàng rào bảo vệ và hạn chế người dân tiếp cận trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoài Bảo.

Đại diện Trung tâm Cung ứng và Dịch vụ công phường Hòa Hưng cho biết thêm việc rào chắn chỉ diễn ra trong phạm vi cần thiết. Phần lớn diện tích còn lại của công viên vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và tập luyện của người dân.

Các khu vực như điểm câu cá giải trí, hệ thống đường đi bộ, nhà sách, khu vui chơi trẻ em cùng nhiều không gian sinh hoạt công cộng khác vẫn mở cửa. Người dân có thể sử dụng các tiện ích này như thường lệ.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng là một trong những công viên lớn tại khu vực trung tâm TP.HCM. Công trình có diện tích khoảng 8 ha, nằm trên địa bàn phường Hòa Hưng. Không gian công viên được chia thành nhiều khu chức năng như khu cây xanh, quảng trường, hồ nước, khu vui chơi thiếu nhi, khu thể dục thể thao, khu dịch vụ và các tuyến đường dạo bộ.

Nhiều năm qua, nơi đây là địa điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân thành phố. Công viên đón lượng lớn khách đến tập thể dục, vui chơi và nghỉ ngơi mỗi ngày.

Việc khảo sát lần này được triển khai trên cơ sở các nguồn tư liệu lịch sử và kết quả nghiên cứu trước đó liên quan đến khả năng tồn tại khu chôn cất tập thể trong khuôn viên công viên. Các cơ quan chức năng kỳ vọng công tác thăm dò sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm những thông tin lịch sử còn bỏ ngỏ, đồng thời phục vụ hoạt động tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng của thân nhân và đồng đội các liệt sĩ.

Ngày 19/6, Bộ Tư Lệnh TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ động thổ, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Theo đó, lễ động thổ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6. Công tác khai quật, tìm kiếm dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng trước khi tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM vào cuối tháng 9.

Cảnh quét radar tìm 3 rãnh mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng Ba điểm nghi có rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng được lực lượng quân đội, chuyên gia địa vật lý và các nhân chứng lịch sử đồng thời khảo sát trong giai đoạn 15-18/6.