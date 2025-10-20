Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Dừng lề đường mua cà phê, tài xế phát hiện người chết sau đuôi xe

  • Thứ hai, 20/10/2025 13:26 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Dừng lại bên đường để vào mua ly cà phê, khi quay ra, tài xế tá hỏa phát hiện một người nằm tử vong sau đuôi xe.

Ngày 20/10, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20/10, nam tài xế dừng xe đầu kéo container bên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn gần giao lộ Đông Thành (phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) để vào quán tạp hóa mua ly cà phê.

Tai xe mua cafe TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Chỉ vài phút sau, tài xế quay trở ra để tiếp tục hành trình thì tá hỏa phát hiện một người nằm bất động sau đuôi xe đầu kéo container, cạnh đó có chiếc xe máy ngã giữa đường.

Sau khi kiểm tra, phát hiện người đàn ông đã tử vong, tài xế trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Do không quan sát, người này đã tông vào đuôi xe đầu kéo container mang biển số TP.HCM đang dừng bên lề đường. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Đang đổ dốc cầu Bình Lợi, người đàn ông ngã xuống đường tử vong

Trưa 19/10, một người đàn ông điều khiển xe máy đang đổ dốc cầu Bình Lợi (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) thì bất ngờ ngã xuống đường tử vong.

7 giờ trước

Tài xế đạp nhầm chân ga, ôtô tông loạn xạ ở TP.HCM

Ôtô tông nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc khiến một số người bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng.

20:43 17/10/2025

Công an TP.HCM chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch tai nạn giao thông

Chiều 16/10, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM, đã chỉ rõ nhiều nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra trên địa bàn.

19:02 17/10/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/vua-dung-le-duong-mua-ca-phe-tai-xe-ta-hoa-phat-hien-nguoi-chet-sau-duoi-xe-post1788756.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tài xế mua cafe TP.HCM Tai nạn TP.HCM Tài xế mua cafe Dừng xe mua cafe Mua cafe TP.HCM Mỹ Phước Tân Vạn

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý