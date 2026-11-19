Hàng trăm người xếp hàng trước cổng Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.HCM để thưởng thức tô bún Thái "siêu topping" của Trạm cơm nghĩa tình.

Các khay hải sản được xếp ngay ngắn, chờ người cần tới nhận miễn phí. Ảnh: Trang Thư.

Sáng 18/11, xe chở thức ăn của Trạm cơm nghĩa tình dừng trước cổng Bệnh viện Phục hồi chức năng (phường Chánh Hưng, TP.HCM). Trong lúc các thành viên đưa nguyên liệu, nước dùng xuống xe, nhiều bệnh nhân, người nhà và người có hoàn cảnh khó khăn đã tập trung, xếp hàng trên vỉa hè.

Khác với những ngày phát cơm thường lệ, thực đơn hôm nay là bún Thái. Các nguyên liệu được bày trên bàn như quầy buffet, gồm mực trứng, thịt bò, chả cá, tôm, rau và bún. Bên cạnh, nồi nước dùng sôi sùng sục.

Đúng 10h, các thành viên của trạm bắt đầu phát thức ăn. Đứng ở cuối dây chuyền để chan nước dùng, chị Đỗ Thị Tưởng (59 tuổi, người sáng lập bếp ăn) mỉm cười khi nghe một người bệnh khen: “Món này đặc biệt quá, ăn chắc ghiền luôn đó cô Tưởng”.

“Mọi người ăn ngon, mai mốt em lại nấu nữa nha”, chị hạnh phúc đáp.

Gần 1.000 phần ăn miễn phí mỗi ngày

Ngồi trên xe lăn ở khu vực được ưu tiên nhận thức ăn, ông Chín Lợi (60 tuổi) xúc động khi cầm hai phần bún nóng hổi. Mắc bệnh tiểu đường, ông phải cắt bỏ chân phải vì hoại tử. Từ đó, ông không thể đi làm mà sống dựa vào số tiền anh em ruột góp cho, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Mỗi lần tái khám, ông đều tự đẩy xe lăn từ nhà đến bệnh viện, mất gần 1 tiếng đi về.

“Tình cờ hôm nay nhà tôi chỉ còn nửa lon gạo. Nhận được hai phần, tôi đủ ăn cả ngày hôm nay”, ông nói với Tri Thức - Znews.

Những khay thực phẩm tươi ngon được bày ra trước khi chia vào từng phần đầy đặn. Ảnh: Trang Thư.

Cũng nhận hai phần bún cho mình và mẹ đang điều trị trong bệnh viện, chị Thanh Hằng (38 tuổi) cho biết đã nhiều lần ăn cơm của Trạm cơm nghĩa tình. Mẹ chị nằm viện hơn 1 năm nên để tiết kiệm chi phí, chị thường mua những phần cơm giá rẻ cho bản thân.

Từ khi biết đến trạm cơm, chị luôn chuẩn bị sẵn hộp để mang thức ăn về cho mẹ. Nhờ những phần ăn miễn phí, chị có thể dành dụm thêm tiền thuốc thang, mua trái cây hoặc nước uống cho người thân.

“Đồ ăn ở đây ngon và đầy đủ lắm. Mỗi lần ăn ở đây mẹ tôi đều thích nên tôi vui và biết ơn lắm”, chị nói.

Theo chị Tưởng, thông thường, bếp của chị phát cơm với món mặn, rau xanh và canh. Mỗi thực đơn được nấu trong 3 ngày liên tiếp, phát luân phiên viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Thỉnh thoảng, chị đổi sang món nước để người nhận không ngán.

Để chuẩn bị gần 1.000 phần ăn mỗi ngày, các thành viên nhóm bắt đầu lên thực đơn và mua nguyên liệu từ chiều hôm trước. Khoảng 4h sáng, chị Tưởng thức dậy để chế biến thức ăn. Đến sáng, các phần nguyên liệu chín được xếp vào khay, đưa lên xe rồi vận chuyển đến bệnh viện.

Chị Hằng luôn chuẩn bị sẵn hộp đựng thức ăn để mang về cho mẹ. Ảnh: Trang Thư.

Sau khoảng 1,5 giờ, toàn bộ phần ăn được phát hết. Các thành viên cùng thu dọn bàn ghế, dụng cụ, chuẩn bị trở về để tiếp tục công việc cho ngày hôm sau. Dù chuẩn bị số lượng lớn, điều khiến chị Tưởng lo lắng nhất vẫn là có người đến muộn nhưng không còn phần.

“Nhiều lần nghĩ tới chuyện đó tôi buồn lắm. Vì vậy, lúc nào tôi cũng nấu dư một chút, có khi mua đồ ăn nhiều hơn danh sách đăng ký để phòng khi bệnh nhân đông”, chị nói.

Lời hứa sau những ngày khó khăn

Hoạt động của Trạm cơm nghĩa tình duy trì suốt 8 năm qua. Nhắc về cơ duyên bắt đầu, chị Tưởng cho biết mình từng trải qua quãng thời gian thiếu thốn khi chăm sóc mẹ nằm viện.

Sinh ra trong gia đình nghèo ở Bến Tre, chị lên TP.HCM mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau. Cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chật vật khi mẹ chị gặp tai nạn, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Suốt hơn 1 tháng chăm mẹ tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, chị phải dành gần như toàn bộ số tiền gia đình có để lo thuốc men.

Chị Tưởng đảm nhận khâu cuối cùng của chuỗi "buffet". Ảnh: Trang Thư.

Không lâu sau, em trai chị Tưởng qua đời. Chỉ trong vòng một tháng tiếp theo, cha chị cũng mất. Những biến cố liên tiếp khiến chị thấm thía nỗi vất vả của người bệnh và thân nhân phải ở lại bệnh viện trong thời gian dài.

“Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác khi nằm viện mà không có một bữa cơm đàng hoàng. Lúc đó, tôi hứa khi có điều kiện thì nhất định phải giúp những người bệnh có được bữa cơm ngon”, chị nhớ lại.

Sau này, khi cuộc sống dần ổn định, chị Tưởng thường xuyên tham gia những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các gia đình khó khăn. Cơ duyên xây dựng Trạm cơm nghĩa tình đến khi chị gặp anh Lê Văn Phong (Phong Bụi).

Cùng mong muốn hỗ trợ người bệnh, hai người góp khoảng 2,5 triệu đồng mua gần 100 suất cơm phát tại Bệnh viện Phục hồi chức năng. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, toàn bộ số cơm đã được phát hết trong khi nhiều người vẫn đứng chờ. Hình ảnh đó khiến chị mãi day dứt.

Ít lâu sau, chị Tưởng quyết định tự nấu cơm để được nhiều phần ăn hơn. Những ngày đầu, bữa ăn chỉ gồm một nồi cơm lớn, món mặn đơn giản và canh bí hoặc canh bầu. Hoạt động ngày càng lan tỏa và nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng, từ phát 1 lần/tuần, nhóm tăng lên vài ngày, rồi đến cả tuần đều phát.

Có lần, trong lúc đang phát cơm, một người đàn ông ghé đến trao cho chị Tưởng 100 triệu đồng, nhắn rằng khi nào hết tiền cứ báo để anh tiếp tục hỗ trợ. Những sự giúp đỡ như vậy khiến chị càng muốn làm nhiều hơn.

Những thành viên của Trạm cơm nghĩa tình đều tham gia với tinh thần thiện nguyện, không nhận chi phí. Ảnh: Trang Thư.

Ngoài sự hỗ trợ về kinh phí, bếp ăn còn có thêm những tình nguyện viên hỗ trợ không lương. Anh Trường Trinh (39 tuổi) là một trong số đó. Trước đây, khi chăm con tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, anh từng nhận những phần cơm miễn phí của trạm.

Những ngày con khỏe và có vợ ở lại chăm sóc, anh Trinh tranh thủ theo chị Tưởng phát cơm.

“Tôi thấy hoạt động này ý nghĩa nên muốn góp chút sức lực, cũng mong bà con được ăn ngon và mong có chút phước để con được khỏe mạnh hơn”, anh chia sẻ.

Sau 8 năm duy trì Trạm cơm nghĩa tình, chị Tưởng cho biết niềm vui lớn nhất là thực hiện được lời hứa từng đặt ra. Ở tuổi 59, chị chỉ mong có đủ sức khỏe để tiếp tục nấu ăn, giúp đỡ người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn càng lâu càng tốt.

“Từng trải qua thiếu thốn nên khi giúp được người khác, tôi cảm thấy rất nhẹ lòng và hạnh phúc”, chị nói.