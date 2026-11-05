Cô gái bỏ việc lương 50 triệu ở Nhật Bản, về lái xe 0 đồng

Từng có công việc ổn định tại Nhật Bản, Quỳnh quyết định trở về quê hương, duy trì những chuyến xe hỗ trợ bệnh nhân nghèo đi khám chữa bệnh.

Quỳnh chưa từng nuối tiếc với quyết định rời Nhật Bản trở về quê hương.

5h30, Phạm Như Quỳnh (sinh năm 2000, sống tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) lái ôtô tới nhà đón người bệnh đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện sớm.

Những chuyến xe của Quỳnh chủ yếu dành cho các gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và các bệnh viện lân cận thăm khám, điều trị.

Gần một năm kể từ khi rời Nhật Bản, từ bỏ công việc ổn định để trở về Việt Nam, Quỳnh miệt mài lái xe 0 đồng. Với cô, hành trình ấy là cách để đáp lại những điều tốt đẹp mà bản thân từng nhận được.

"Tôi chưa từng nuối tiếc với quyết định trở về. Qua những chuyến xe, tôi nhận lại nhiều hơn những gì tưởng tượng", Quỳnh nói với Tri Thức - Znews.

Muốn đóng góp cho quê hương

Trong thời gian ở Nhật Bản, Quỳnh từng làm nhiều công việc, từ chế biến thực phẩm, chăm sóc gia súc, gia cầm đến nhân viên nhà hàng. Sau đó, cô chuyển sang nấu ăn trong bếp của một bệnh viện Nhật Bản. Đây cũng là công việc Quỳnh yêu thích, mang lại thu nhập khoảng 300.000 yen/tháng (gần 50 triệu đồng).

Có cuộc sống ổn định ở nước ngoài, Quỳnh từng nghĩ sẽ không về Việt Nam. Tuy nhiên, những tình cảm, sự đối đãi tử tế nhận được từ người xung quanh khiến cô dần thay đổi suy nghĩ.

Cuộc sống của Quỳnh trở nên có ý nghĩa hơn từ khi duy trì những chuyến xe 0 đồng.

Ở môi trường làm việc, Quỳnh thường xuyên theo dõi các chương trình thiện nguyện, chứng kiến nhiều cá nhân, tổ chức đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Điều này cũng góp phần nuôi dưỡng ước mơ trở về của cô.

"Sự biết ơn và xúc động nuôi dưỡng trong tôi mong muốn trở về làm điều có ích cho xã hội và quê hương", cô gái Hưng Yên chia sẻ.

Sau khi trở về, Quỳnh bắt đầu hành trình với những chuyến xe 0 đồng, đưa đón bệnh nhân nghèo đến bệnh viện. Cô thường rời khỏi nhà từ sáng sớm và trở về lúc tối muộn.

Cho đi là nhận lại

Quỳnh thừa nhận thời gian đầu trở về, đôi lúc cô cảm thấy trống trải, mông lung về tương lai. Còn hiện tại, mỗi chuyến xe lại mang đến câu chuyện, hoàn cảnh và cảm xúc khác nhau.

Quỳnh nhớ nhất khoảng thời gian hỗ trợ một bệnh nhi tập vật lý trị liệu. Vì nhà bệnh nhân ở rất xa, Quỳnh và bố phải ngồi chờ bên ngoài cổng bệnh viện đến khi em bé tập xong mới đưa về. Khi thấy hai cha con Quỳnh kiên nhẫn đợi, bố mẹ bệnh nhi đó rất xúc động.

"Nhìn ánh mắt họ, tôi biết mình đã làm được một việc tốt", cô kể.

Một lần khác, Quỳnh nhận nhiệm vụ đón một bệnh nhân lớn tuổi, không có thân nhân đi cùng trở về nhà. Người bệnh khẳng định mình nhớ đường và đề nghị cô đi theo hướng dẫn của họ.

Khi đến nơi theo chỉ dẫn, bệnh nhân nói con đường này không quen thuộc và chưa từng đi qua. Sau khi hỏi thăm bà con xung quanh, Quỳnh mới biết xe đã đi quá địa chỉ cần đến hàng chục cây số.

Gần 1 năm kể từ khi mở chuyến xe 0 đồng, Quỳnh cảm thấy may mắn vì nhận được tình yêu thương của bà con, xóm giềng.

Cũng có lần, bệnh nhân gọi điện hẹn xe của Quỳnh, liên tục giục giã. Nhưng khi gần đến nơi, cô gọi điện thông báo chuẩn bị ra xe, họ lại cho biết đã bắt xe khác. Quỳnh đành cho xe quay đầu trở về.

"Tôi thông cảm vì nhiều người già không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên. Đó cũng là bài học để tôi xử lý các tình huống sau này", cô nói.

Toàn bộ kinh phí duy trì các chuyến xe 0 đồng hiện đều do Quỳnh tự chi trả. Riêng phí xăng xe không tốn bởi cô chạy xe điện. Từ lúc bắt đầu đến nay, cô may mắn chưa gặp phải bất cập gì trên đường cũng như trong suốt hành trình.

Dẫu vậy, hành trình thiện nguyện không phải lúc nào cũng thuận lợi. Quỳnh thừa nhận đã có lần nghĩ đến việc từ bỏ. "Thế nhưng, tôi nhận ra chuyến xe này không phải chạy nhiều để lấy thành tích. Nếu ngừng lại, người nghèo sẽ ra sao?", cô chia sẻ.

Với Quỳnh, chuyến xe 0 đồng không chỉ đơn thuần là phương tiện đưa đón bệnh nhân mà còn là cách để cô gửi gắm lòng biết ơn, tình yêu thương và mong muốn đóng góp cho quê hương sau những năm tháng được người khác giúp đỡ nơi đất khách.

Trong tương lai, điều Quỳnh mong mỏi nhất là bản thân vẫn đủ sức để duy trì những chuyến xe 0 đồng, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng thôn Tấn Thuật (xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên), cho biết Phạm Như Quỳnh là người trẻ có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với các hoạt động vì cộng đồng.

Theo bà Thùy, sau khi từ nước ngoài trở về, Quỳnh dành một thời gian ở nhà trước khi bắt đầu lái xe 0 đồng, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình hoạt động, cô nhận được sự tin tưởng của bà con nhờ cách làm việc uy tín, tận tâm và có trách nhiệm.

Bà Thùy cũng thông tin một số video về hoạt động thiện nguyện của Quỳnh sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Nhiều người xem chủ động liên hệ, xin thông tin tài khoản để gửi tiền hỗ trợ các trường hợp bệnh tật, khó khăn.

Để bảo đảm sự minh bạch và tạo niềm tin cho các nhà hảo tâm, Quỳnh thường trực tiếp đưa sự hỗ trợ đến tận nhà người cần giúp đỡ, đồng thời cung cấp số tài khoản chính chủ của người bệnh để mọi người có thể chuyển khoản trực tiếp.

"Quỳnh làm việc rất rõ ràng, có trách nhiệm. Cách làm chân thành, minh bạch đó khiến bà con và những người theo dõi tin tưởng", bà Thùy nhận xét.