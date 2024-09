Dùng iPhone 15 Pro, có nên nâng cấp iPhone 16 Pro?

So với iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro có thể không quá ấn tượng. Dù vậy, những người luôn muốn sở hữu iPhone mới, hiện đại nhất vẫn có thể nâng cấp.

iPhone 16 Pro (trái) và iPhone 15 Pro. Ảnh: PhoneArena

Những thế hệ trước, dòng iPhone Pro có kích thước 6,1 và 6,7 inch. Năm nay, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sở hữu màn hình lớn hơn, phục vụ nhu cầu sử dụng smartphone ngày càng nhiều.

Trên iPhone 16 Pro, kích thước màn hình tăng từ 6,1 lên 6,3 inch. Dù vậy, ngoại hình sản phẩm không thay đổi nhiều do viền màn hình mỏng hơn.

Không chỉ tăng kích thước màn hình, iPhone 16 Pro trang bị khả năng zoom quang 5x, thời lượng pin cải thiện đáng kể. Nhìn chung, các cải tiến trên iPhone 16 Pro đủ để người dùng iPhone 15 Pro đặt câu hỏi có nên nâng cấp không.

Thiết kế và màn hình

Thiết kế chung của iPhone 16 Pro không thay đổi nhiều. So với iPhone 15 Pro, thiết bị giữ độ dày 8,25 mm nhưng nặng hơn (199 g so với 187 g), viền màn hình thu gọn (1,2 mm so với 1,71 mm).

Theo PhoneArena, nếu thực sự đề cao sự nhỏ gọn, người dùng sẽ thấy iPhone 16 Pro lớn hơn đôi chút. Tuy nhiên với đa số khách hàng, điều đó không ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm sử dụng.

Chất liệu hoàn thiện iPhone 16 Pro không thay đổi với khung titan, mặt trước phủ kính Ceramic Shield bền hơn gấp đôi so với bản tiền nhiệm, theo tuyên bố của Apple.

iPhone 16 Pro màu titan tự nhiên (trái) và iPhone 15 Pro titan xanh dương. Ảnh: PhoneArena.

Màu sắc trên iPhone 16 Pro có thể là yếu tố khiến người dùng nâng cấp. Năm nay, Apple bổ sung màu titan sa mạc thay cho titan xanh dương.

Trong đa số trường hợp, trang tin 9to5Mac cho biết màu titan sa mạc rất giống vàng. Khi có nguồn sáng nhất định, chất liệu titan giúp tông màu thay đổi sang vàng champagne hoặc vàng hồng đẹp mắt hơn.

Thay đổi tiếp theo trên iPhone 16 Pro đến từ nút chụp ảnh Camera Control. Đây là nút cảm ứng nên người dùng không cần lo bấm nhầm khi bỏ vào túi.

Trong ứng dụng camera, chỉ cần nhấn nhẹ nút để khóa lấy nét, và nhấn mạnh để chụp ảnh. Nhờ tính năng cảm ứng, người dùng có thể vuốt để chỉnh mức zoom, chuyển bộ lọc hoặc thay đổi các thông số cơ bản.

Camera Control còn dùng để kích hoạt Visual Intelligence. Dự kiến phát hành vào cuối năm, tính năng này cho phép nhấn giữ để tra cứu thông tin vật thể trong thế giới thực.

iPhone 16 Pro (trái) có kích thước màn hình lớn nhưng viền mỏng hơn iPhone 15 Pro. Ảnh: PhoneArena.

Kích thước màn hình của iPhone 16 Pro tăng từ 6,1 lên 6,3 inch, phủ kính Ceramic Shield bền hơn thế hệ trước. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất đến từ độ sáng tối thiểu.

Màn hình trên iPhone 16 Pro có thể giảm độ sáng thấp nhất là 1 nit. Dù Apple không công bố cụ thể, độ sáng màn hình tối thiểu của iPhone 15 Pro dường như cao hơn khi đặt 2 máy kế nhau.

Theo 9to5Mac, độ sáng tối thiểu 1 nit giúp iPhone 16 Pro dễ chịu hơn khi sử dụng trong bóng tối, hoặc trước khi đi ngủ.

Ngoài những thay đổi trên, những chi tiết còn lại trong thiết kế iPhone 16 Pro tương tự bản tiền nhiệm. Chúng bao gồm chuẩn kháng nước/bụi IP68, cổng USB-C, Dynamic Island và Face ID.

Hiệu năng và thời lượng pin

iPhone 16 Pro trang bị chip xử lý A18 Pro. Nhờ quy trình sản xuất 3 nm thế hệ 2, chip mới cho hiệu năng CPU và GPU cải thiện đáng kể, bên cạnh tối ưu cho AI.

Apple cũng áp dụng hệ thống quản lý nhiệt mới. Điều này cải thiện 20% hiệu quả tản nhiệt, giúp iPhone 16 Pro hoạt động tốt hơn với những tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao.

Nâng cấp khác trong phần cứng iPhone 16 Pro đến từ modem mạng mới (Qualcomm Snapdragon X75), cải thiện khả năng kết nối và ổn định tín hiệu. Thiết bị cũng hỗ trợ Wi-Fi 7, cho tốc độ và độ trễ thấp hơn khi kết nối mạng phù hợp.

Cạnh phải của iPhone 16 Pro (dưới) và iPhone 15 Pro. Ảnh: PhoneArena.

iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro cùng có RAM 8 GB, yêu cầu tối thiểu cho bộ công cụ Apple Intelligence. Cả 2 thiết bị sẽ sở hữu những tính năng AI đầu tiên qua bản cập nhật iOS 18.1 phát hành vào tháng 10.

Nhờ kích thước lớn, dung lượng và thời lượng pin của iPhone 16 Pro được cải thiện đáng kể, tăng từ 12,7 Wh lên 13,94 Wh. Toàn bộ viên pin được bọc trong vỏ kim loại, giúp tăng khả năng tản nhiệt.

Theo Apple, iPhone 16 Pro có thể xem video liên tục trong 27 tiếng, tăng mạnh so với mức 23 tiếng trên iPhone 15 Pro.

Về sạc pin, Apple tuyên bố iPhone 16 Pro vẫn hỗ trợ sạc nhanh có dây tối đa 20 W. Dù vậy, khả năng sạc không dây qua MagSafe được cải tiến từ 15 W lên 25 W.

Camera hỗ trợ zoom quang 5x

iPhone 16 Pro trang bị 3 camera sau. Trong đó, camera telephoto hỗ trợ zoom quang tối đa 5x, thay vì 3x trên iPhone 15 Pro.

Nhờ khả năng zoom quang xa hơn, người dùng có thể chụp vật thể nằm xa mà không mất quá nhiều chi tiết. Tuy nhiên, tùy chọn zoom 3x không còn xuất hiện, vốn rất hữu ích khi chụp ảnh chân dung.

Camera chính 48 MP trên iPhone 16 Pro gần như không thay đổi. Trong khi đó, camera góc rộng được tăng độ phân giải lên 48 MP, giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng.

Giao diện camera của iPhone 16 Pro. Ảnh: The Verge.

Một trong những thay đổi ảnh hưởng đến hình ảnh trên iPhone 16 Pro là Photographic Styles , với thuật toán hỗ trợ phân tích màu da, điểm sáng và tối trong ảnh theo thời gian thực. Số bộ lọc được tăng từ 4 lên 15, người dùng có thể thay đổi thông số kể cả sau khi chụp ảnh.

Về khả năng video, iPhone 16 Pro hỗ trợ quay chuyển động chậm (slow-motion) chất lượng 4K@120 fps. Trước đây, các mẫu iPhone chỉ có thể quay slow-motion ở 1080p@120 fps.

iPhone 16 Pro cũng trang bị hệ thống micro “chuẩn phòng thu”, giúp tăng chất lượng âm thanh khi quay video lẫn gọi điện. Trong lúc biên tập video, người dùng có thể bật tính năng Audio Mix để lọc âm thanh nền tốt hơn.

Có đáng nâng cấp từ iPhone 15 Pro?

Nhìn chung, iPhone 16 Pro sở hữu nhiều cải tiến với màn hình kích thước lớn, zoom quang 5x, nút Camera Control, hiệu năng mạnh hơn và bộ công cụ Apple Intelligence.

iPhone 16 Pro. Ảnh: PhoneArena.

So với iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro có thể không quá ấn tượng. Dù vậy, PhoneArena cho rằng những người luôn muốn sở hữu mẫu iPhone mới, hiện đại nhất vẫn có thể nâng cấp.

Nếu đang dùng iPhone 15 Pro và cảm thấy mọi thứ vẫn hài lòng, người dùng có thể không vội nâng cấp trong năm nay. Tuy nhiên nếu dùng iPhone 14 Pro trở về trước, các nâng cấp trên iPhone 16 Pro có thể đáng giá để sử dụng lâu dài.

