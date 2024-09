Có gì trong hộp iPhone 16 sắp bán tại Việt Nam

Năm nay, kích thước màn hình của iPhone 16 Plus (6,7 inch) và Pro Max (6,9 inch) có sự chênh lệch nhỏ. Phần viền màn hình của iPhone 16 Pro Max (phải) được thu gọn lại so với thế hệ trước, và mỏng hơn đáng kể so với iPhone 16 Plus. Khi cầm trên tay, sự khác biệt lớn nhất là mẫu Plus cho cảm giác nhẹ, dễ cầm hơn khá nhiều.